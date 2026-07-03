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శనిదేవుని అఖండ కృప.. ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ టైమ్.. డబ్బే డబ్బు!

Shani Nakshatra Gochar 2026: జూలై 2 శని గ్రహం ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో అదృష్టం సొంతం చేసుకోబోతున్న రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 03, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:51 AM IST
శనిదేవుని అఖండ కృప.. ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ టైమ్.. డబ్బే డబ్బు!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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శనిదేవుని అఖండ కృప.. ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ టైమ్.. డబ్బే డబ్బు!
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