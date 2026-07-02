Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /Shani Dev: శని గ్రహ కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి అఖండ ఐశ్వర్యం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు!

Shani Dev: శని గ్రహ కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి అఖండ ఐశ్వర్యం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు!

Shani Nakshatra Gochar July 2026: జూలై 2 శని గ్రహం కదలికలు చేసింది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 02, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:06 AM IST
Shani Dev: శని గ్రహ కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి అఖండ ఐశ్వర్యం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Shani Dev: శని గ్రహ కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి అఖండ ఐశ్వర్యం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు!
Saturn Transit12 min ago
2
Ayodhya Ram Mandir23 min ago
3
Shukra Ketu Effect37 min ago
4
Raebareli District Hospital1 hr ago
5
Isakapatnam Review1 hr ago