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  • /Shani Pradosh Vrat 2026: శనిప్రదోష వ్రతం అంటే ఏమిటి..?.. శనిభగవానుడు, శివయ్య అనుగ్రహం కోసం రేపు ఏమిచేయాలంటే..?..

Shani Pradosh Vrat 2026: శనిప్రదోష వ్రతం అంటే ఏమిటి..?.. శనిభగవానుడు, శివయ్య అనుగ్రహం కోసం రేపు ఏమిచేయాలంటే..?..

Shani pradosh vrat: శనివారం రోజున త్రయోదశి కలిసి రావడంను చాలా శక్తివంతమైందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతారు. అదే విధంగా రేపు సాయత్రం పూట శివుడి అనుగ్రహం కోసం చేయాల్సిన పరిహరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 26, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:29 PM IST
Shani Pradosh Vrat 2026: శనిప్రదోష వ్రతం అంటే ఏమిటి..?.. శనిభగవానుడు, శివయ్య అనుగ్రహం కోసం రేపు ఏమిచేయాలంటే..?..
Image Credit: shivapuja(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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