Shani Sade Sati effect: ఈ రహస్యమైన రెమిడీలు పాటిస్తే.. శనిసాడేసాతి దోషాల నుంచి విముక్తితో పాటు, అపార కరుణ మీసొంతం..

Shani dosh nivaran  remedies:  చాలా మంది శనీదోషాలతో బాధపడుతుంటారు. జీవితంలో ఎదుగుదల లేకుండా తెగ టెన్షన్ పడిపోతారు. ఎంత సంపాదించిన కూడా డబ్బులు నిలవడంలేదని బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని పరిహారాలు పాటించాలి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 10, 2025, 07:48 PM IST
Shani sade sati Effect dosh nivaran remedies: నవగ్రహాలలో శనీశ్వరుడు అత్యంత శక్తివంతమైనగ్రహం. సూర్యుడు, ఛాయదేవీల కుమారుడు. యముడి సోదరుడు. శనీశ్వరుడిని కర్మ ప్రభువు అంటారు. ఆయన ఎవరికి చెడును కల్గజేయాలని కంకణం కట్టుకోలేదు. కేవలం మనం చేసుకున్న కర్మలను మాత్రమే ఫలితాల రూపంలో ఇస్తాడు. మంచిపనులు చేస్తే మంచి రిజల్ట్, చెడు పనులు చేస్తే అలాంటి ఫలితాలనే ఇస్తాడు.అందుకే పెద్దలు, పండితులు మంచి పనులు చేయాలని చెబుతుంటారు.

నవగ్రహాలలో శనీశ్వరుడి ప్రభావం వల్ల చాలా మంది అర్దాష్టమ, అష్టమ, సాడేసాతి ప్రభావంకు గురౌతుంటారు.ఈ సమయంలో శనీశ్వరుడి ఆయా రాశుల వారు చేసుకున్న కర్మలను బట్టి ఫలితాలను అనుభవిస్తారు.

అయితే.. శనీశ్వరుడు చాలా అపారకరుణ గలవాడు. చేసిన తప్పులకు పశ్చాత్తాపం పడితే వెంటనే కరుణిస్తాడు. శనీశ్వరుడి అనుగ్రహాం కోసం శనీవారం రోజున కొన్ని నియమాలు పాటించాలి.

శనీకి ఇష్టమైన తైలాభిషేకం చేయించాలి. నల్లనువ్వులు, నల్లని బట్టను శనికి అర్పించాలి. నల్లని చీమలకు చక్కెరలేదా బెల్లం ఆహారంగా పెట్టాలి. అంతే కాకుండా శనీదేవుడి ప్రీతికోరకు నల్లని శునకంకు చపాతీలను పెట్టాలి. ముఖ్యంగా శనివారం రోజున రావి చెట్టు, అశ్వత్థ చెట్టు కింద నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి.

 హనుమంతుడికి తమలపాకుతో పూజించిన, వెంకటేశ్వర స్వామిని పూజించుకున్న కూడా శనిదేవుడి ప్రభావం ఉండదని పండితులు చెబుతుంటారు. ఈ విధంగా శనివారం రెమిడీలు పాటిస్తే శని శాశ్వత దోషాల నుంచి ఈజీగా బైటపడొచ్చు.

 

