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త్వరలో అరుదైన శని-శుక్ర సంయోగం: 4 రాశులకు రాజయోగం.. ఇంట్లో ధన వర్షం..!

Shani Dev Shukra Yuthi 2026: నవ గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలో సవ్యదిశలో కొన్ని గ్రహాలు అపసవ్య దిశలో సంచరించడం వలన కొన్ని యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. దీని వలన కొన్ని శుభా శుభా యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి.  ఆగష్టు 21 శని దేవుడితో శుక్రుడి పరస్పరం 180 డిగ్రీల  సంచరించడం వలన కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో పలు మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. అంతేకాదు ఈ 4 రాశుల వారి ఇంట్లో కనకవర్షం కురవబోతున్నట్టు గ్రహ గోచారం చెబుతున్న మాట.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 16, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:43 AM IST
త్వరలో అరుదైన శని-శుక్ర సంయోగం: 4 రాశులకు రాజయోగం.. ఇంట్లో ధన వర్షం..!
Image Credit: Shani Dev Effect (ZEE File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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త్వరలో అరుదైన శని-శుక్ర సంయోగం: 4 రాశులకు రాజయోగం.. ఇంట్లో ధన వర్షం..!
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