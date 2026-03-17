Shani Surya Yuti 2026: మార్చి నుంచి ఏప్రిల్‌ వరకు ఈ రాశులవారికి మిశ్రమ లాభాలు!

Shani Surya Yuti 2026 Effect On Zodiac Telugu: గ్రహాల కదలికలతో పాటు వాటి మార్గంలో వచ్చే మార్పులను చాలామంది ప్రత్యేకమైన విగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే ఒక గ్రహం తన రాశిని మారినప్పుడు అది 12 రాశులను ప్రభావితం చేస్తుంది. అయితే, అన్ని రాశుల మీద ప్రభావం ఒకేలా ఉండకపోయినా.. కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం ప్రభావం సానుకూలంగా మారుతుంది. మరికొన్ని సందర్భాల్లో ప్రతికూలంగా అని మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సూర్యుడు ఇప్పటికే మీనరాశిలో ప్రవేశించాడు. శని గ్రహంతో కలయిక జరిగింది.. అయితే, ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఏర్పడిన ప్రభావం చాలా సానుకూలంగా ఉండబోతోంది. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో అనేక మార్పులు రాబోతున్నాయి.
మార్చి 15న తెల్లవారి జామున ఒకటి గంటల సమయంలో సూర్యుడు మీనరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. మీన రాశి గురు గ్రహం అధిపతిగా ఉంటుంది. అలాంటిది సూర్యశని గ్రహాల కలయిక కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో ఒత్తిడి కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా కలుగబోతున్నాయి. అనుకున్న పనుల్లో ఊహించని మార్పులు కూడా పొందబోతున్నారు.
మేషరాశి
మేష రాశి వారికి ఈ సంచారం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.. 12వ స్థానంలో మేష రాశి వారికి ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక జరిగింది. దీని ఫలితంగా ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆర్థికంగా పురోగతి కూడా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో వీరు మిశ్రమ లాభాలు పొందుతారు. చిన్న చిన్న అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చినప్పటికీ తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బడ్జెట్ను నియంత్రించుకోవడం మంచిది. అవసరమైన ఖర్చులకు దూరంగా ఉంటేనే జీవితంలో రాణించగలుగుతారు.
సింహరాశి
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సూర్యుడు ఈ సమయంలో 8 వ స్థానంలో సంచార దశలో ఉండబోతున్నాడు. వీరిపై కేతు ప్రభావం కూడా కనిపిస్తుంది. దీనివల్ల వీరు చట్టవరమైన పనుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించకపోవడం చాలా మంచిది. అలాగే బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉన్న వ్యక్తులకు కూడా కొన్ని రకాల ప్రయోజనాలు కలిగినప్పటికీ.. పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునే క్రమంలో జాగ్రత్త గా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
తులారాశి
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు కూడా ఈ గ్రహ సంచారాల కారణంగా ఒత్తిడి పూర్తిగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు ఆరవ స్థానంలో సూర్యుడు ఉండడం వల్ల వీరికి బాధ్యతలు కూడా పెరగవచ్చు. అలాగే ఈ సమయంలో ఇతరుల నుంచి విమర్శలు కూడా ఎదుర్కొనే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు సమస్యలను తెరిచి పెట్టేలా ఉండబోతున్నాయి. ఓపికగా ఉండి జీవితాన్ని చక్కదిద్దుకోవడం చాలా మంచిది.
మీన రాశి
సూర్యుడు మీనరాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు.. మీన రాశి వారికి మిశ్రమ ప్రయోజనాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో కెరీర్ పరంగా కాస్త ఒడిదుడుకులు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక నిర్ణయాలను తెలివితేటలతో తీసుకోకపోతే తీవ్ర నష్టాలు సంభవించవచ్చు. దీంతోపాటు వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా అనేక సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి మీరు ఈ సమయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలా మంచిది..
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook