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Shani trayodashi 2026: శక్తివంతమైన శనిత్రయోదశి... రేపు శని దోషాల నివారణకు ఏంచేయాలంటే..?

Shani dosh nivaran puja: శనివారం రోజున కొన్ని పరిహరాలు, పూజలు చేస్తే శని సాడేసాతి దోషాల నుంచి శాశ్వతంగా విముక్తి లభిస్తుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం రోజున నదీస్నానం చేయడం చాలా మంచిదంటారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 26, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:49 PM IST
Shani trayodashi 2026: శక్తివంతమైన శనిత్రయోదశి... రేపు శని దోషాల నివారణకు ఏంచేయాలంటే..?
Image Credit: shanidev(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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