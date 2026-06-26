/Shani trayodashi 2026: శక్తివంతమైన శనిత్రయోదశి... రేపు శని దోషాల నివారణకు ఏంచేయాలంటే..?

Shani trayodashi shani puja and remedies: జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం శనిదేవుడు కర్మప్రభువు. నవగ్రహాలలో చాలా శక్తివంతమైన గ్రహం. సూర్యుడు,ఛాయాదేవీల కుమారుడు. చాలా మంది జీవితాల్లో శనిదేవుడు తన ప్రభావంను చూపిస్తాడు. వారు చేసుకున్న కర్మలను బట్టి ఫలితాల్ని ఇస్తాడు. తరచుగా మనం శని సాడేసాతి, అష్టమ, అర్దాష్టమ వంటి దోషాల్ని వింటుఉంటాం. ఈ దోషాల నివారణకు శనిభగవానుడ్ని ప్రత్యేకంగా ప్రసన్నం చేసుకుని పూజించుకొవాలి.ఈ సారి మనకు శనివారంతో పాటు త్రయోదశి తిథి కూడా కలిసి రావడంతో అత్యంత శ్రేష్టమైందని చెబుతారు. మనం శనిత్రయోదశిని ఈసారి జూన్ 27న జరుపుకుంటాం.
శనివారం ఏంచేయాలంటే..?
శనిపీడ ప్రభావంతో బాధలు పడుతున్న వారు శనివారం రోజున నవగ్రహాలు ఉన్న ఆలయంకు వెళ్లాలి. అక్కడ నల్లని నువ్వుల నూనె లేదా ఆముదపు నూనెలతో శని విగ్రహాలకు పండితులు చెప్పిన దాని ప్రకారం అభిషేకం చేయాలి. నల్లని వస్త్రం, నల్లని నువ్వులు, దొడ్డు ఉప్పు శని దేవుడికి సమర్పించుకొవాలి. శనీశ్వరుడి అనుగ్రహం కోసం రావి చెట్టు నీడలో నెయ్యి దీపం వెలిగించాలి. నల్లని శునకంకు చపాతీలు పెట్టాలి. ఆవులకు ఏదైన గ్రాసం తినిపించాలి.
ముఖ్యంగా నల్లని చీమలకు బెల్లం,చక్కెరలను పెట్టాలి. శనిదేవుడి వాహనం అయిన కాకికి ఏదైన తీపి పదార్థం తినేందుకు పెట్టాలి. నల్లని వస్త్రాలను ధరించి శనీపూజలో పాల్గొనాలి. పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానం చేయాలి. ఈ విధంగా చేస్తే శనీదోషాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.నదీస్నానం చేస్తే చాలా పుణ్యమని పండితులు చెబుతారు.
ఇంకా వెంకటేశ్వర స్వామి, శివుడు, హనుమంతుడ్ని పూజించుకున్న శనీదోషాలు పోతాయంటారు. హనుమంతుడికి తమలపాకులు, వడమాలలను సమర్పించుకొవాలి. వెంకటేశ్వర స్వామిని తులసీదళాలతో పూజించుకొవాలి. శివయ్యను బిల్వపత్రాలతో పూజించుకొవాలి. ఏడుశనివారాల వ్రతం ఆచరిస్తే శనీదోషాలు పోతాయని పండితులు చెబుతుంటారు.
శనివారం ఏంచేయకూడదంటే..?..
శనివారం రోజు ఎవరికి అప్పులు ఇవ్వకూడదు. కొత్త చెప్పులు, ఉప్పు, నూనె, ఇనుము వంటి వస్తువుల్ని ఇంటికి తీసుకొని వెళ్లకూడదు. కటింగ్,షేవింగ్ లు వంటివి చేసుకొకూడదు. కేవలం శనిదేవుడ్ని స్మరిస్తు ఆయననే పూజించుకొవాలి.
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