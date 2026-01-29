English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Shani Trayodashi: జనవరి 31న శని త్రయోదశి.. ఇలా చేస్తే డబ్బు, దోషాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగిపోతాయి..!

Shani Trayodashi: ఇతర మాసాలలో వచ్చే శని త్రయోదశికంటే విష్ణుమూర్తికి ఇష్టమైనటువంటి మాసాలలో వచ్చే శని త్రయోదశి చాలా శక్తిమంతమైనది. శని.. విష్ణు భక్తుడు. మాఘ మాసం విష్ణుమూర్తికి ఇష్టమైన మాసం. ఈ మాసంలో వచ్చే శని త్రయోదశి రోజున శనిని పూజిస్తే, శనికి సంబంధించిన పరిహారాలు చేస్తే శని పీడల నుంచి చాలా సులభంగా బయటపడొచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు. శని త్రయోదశి సందర్భంగా ఎలాంటి విధి విధానాలు పాటిస్తే జాతకంలో ఉన్న శని దోషాలు, రాశి పరంగా ఉన్న శని దోషాల నుంచి చాలా సులభంగా బయటపడచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 29, 2026, 09:05 AM IST

Shani Trayodashi 2026: ఇతర మాసాలలో వచ్చే శని త్రయోదశికంటే విష్ణుమూర్తికి ఇష్టమైనటువంటి మాసాలలో వచ్చే శని త్రయోదశి చాలా శక్తిమంతమైనది. శని.. విష్ణు భక్తుడు. మాఘ మాసం విష్ణుమూర్తికి ఇష్టమైన మాసం. ఈ మాసంలో వచ్చే శని త్రయోదశి రోజున శనిని పూజిస్తే, శనికి సంబంధించిన పరిహారాలు చేస్తే శని పీడల నుంచి చాలా సులభంగా బయటపడొచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు. శని త్రయోదశి సందర్భంగా ఎలాంటి విధి విధానాలు పాటిస్తే జాతకంలో ఉన్న శని దోషాలు, రాశి పరంగా ఉన్న శని దోషాల నుంచి చాలా సులభంగా బయటపడచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

జనవరి 31.. శనివారం త్రయోదశి కలిసి వచ్చాయి. ఆరోజు ఉదయం పూట త్రయోదశి ఉంది. జనవరి 31 మాఘ మాసంలో వచ్చే శని త్రయోదశి. శని పీడలన్నీ పోవాలంటో ప్రాత:కాలంలో నవగ్రహాల ఆలయంలో శనేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్లాలి. నవగ్రహాల ఆలయంలో శని విగ్రహానికి నువ్వుల నూనె పోయండి. మీకున్న అనారోగ్యాలు తొలిగిపోతాయి.

డబ్బు సమస్యలు, శత్రు బాధలు ఉంటే ఏం చేయాలంటే..?
1. డబ్బు పరమైన సమస్యలు ఉన్న వాళ్లు కొబ్బరి నీళ్లు శని విగ్రహం మీద పోయాలి. 
2. శత్రు బాధలు, ఎదుటి వారి ఏడుపు దిష్టి ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్లు ఆవాల నూనె శని విగ్రహం మీద పోయాలి. 
3. శనికి నీలం రంగు పూలు ఇష్టం. అభిషేకం అయ్యాక నవగ్రహాల ఆలయంలో శని విగ్రహం పాదాల దగ్గర నీలం రంగు పూలు ఉంచండి. లేదా పిడికెడు రాళ్ల ఉప్పు లేదా కొన్ని నల్ల నువ్వులు లేదా జమ్మి ఆకులు కొన్ని ఉంచండి. ఇలా చేస్తే శని పీడల నుంచి సులభంగా బయటపడొచ్చు.
4. నవగ్రహాలకు ప్రదక్షణలు చేస్తే ఓం శం శనైశ్చరాయ నమ: అనే మంత్రాన్ని వీలైనన్ని సార్లు చదువుకోవాలి. 
5. ఇలా జనవరి 31న ఉదయం పూట నవగ్రహాల దగ్గరికి వెళ్లి ఈ విధి విధానం పాటించండి. ఆ తర్వాత కాళ్లు చేతులు కడుక్కుని శిరస్సు మీద నీళ్లు చల్లుకుని, కళ్లు తుడుచుకుని ఆలయం లోపలికి వెళ్లి శివుడిని దర్శనం చేసుకుంటే మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి. 
6. శని త్రయోదశి రోజున శని త్రయోదశి పర్వం అని ప్రత్యేకమైన సమయం ఉంటుంది. అది సాయంత్రం 5.15 నుంచి 5.45 మధ్యలో ఉంటుంది. ఆ సమయంలో శివాభిషేకం చేస్తే శని పీడల నుంచి తొందరగా బయటపడొచ్చు. 

శివ పూజ ఈ విధంగా చేయాలి..
శివ లింగానికి నల్ల నువ్వులు నీళ్లలో కలిపి ఆ నీళ్లతో అభిషేకం చేయాలి. లేదా నల్ల నువ్వులు ఆవు పాలలో కలిపి ఆ పాలతో అభిషేకం చేయాలి. శివ లింగం లేని వారు శివుడి ఫోటోకి నల్ల నువ్వులతో పూజ చేస్తే నమ:శివాయ అని వీలైనన్ని సార్లు చదువుకుని పూజ పూర్తయ్యాక ఆ నల్ల ఆవులు నానబెట్టి ఆవుకి తినిపించాలి. నవ గ్రహాలు తిరిగాక, శివుడిని దర్శించుకున్నాక ఆలయంలో ప్రత్యేక శని దానం బ్రాహ్మణుడికి ఇవ్వాలి. కేజింపావు నల్ల నువ్వులు, ఒక ఇనుప మేకు, కొద్దిగా దూది, అరకిలో పెసర పప్పు.. ఇవన్నీ నల్లని వస్త్రంలో మూట కట్టి పంతులుకి దానం ఇవ్వాలి.  

ఆలయానికి వెళ్లలేని వాళ్లు ఇంట్లోనే ఇలా దీపం పెట్టుకోవాలి..
ఆలయానికి వెళ్ల లేని వారు ఇంట్లోనే శని దీపం వెలిగించుకోవాలి. స్నానం చేశాక హాల్‌లో శని దీపం పెట్టుకోవాలి. శనికి ఇష్టమైన దిక్కు పడమర, ఇష్టమైన సంఖ్య 8. స్నానం చేశాక హాల్‌లో పడమర దిక్కున ఒక పీట ఉంచి దాని మీద మట్టి ప్రమిదలో శనికి ఇష్టమైన నువ్వుల నూనె పోసి, 8 ఒత్తులను ఒకే ఒత్తిగా చేసి పడమర దిక్కు వైపు వెలిగేలి దీపం పెట్టాలి. ఈ శని దీపం వల్ల కూడా శని పీడల నుంచి బయటపడొచ్చు. 

Also Read: Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశివారు ఈరోజు తప్పకుండా జాగ్రత్తపడాలి… లేదంటే నష్టం తప్పదు!

Also Read: Gajakesari RajaYogam: గజకేసరి రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారి దశ తిరుగబోతుంది.. పట్టిందల్లా బంగారమే..

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

