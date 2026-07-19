Shani Retrograde Benefits: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికలకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని మనందరికీ తెలుసు. మానవ జీవితంలో జరిగే హెచ్చుతగ్గులకు, అదృష్ట దురదృష్టాలకు గ్రహాల స్థాన మార్పులే ప్రధాన కారణమని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతూ ఉంటారు.. ఈ సమయంలో ఒక అరుదైన, అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాల కలయిక ఏర్పడబోతోంది. కర్మఫల ప్రదాత అయిన శని దేవుడు ప్రస్తుతం వక్ర గతిలో సంచారం దశలో ఉండడం వల్ల.. దేవగురువు బృహస్పతి తన నక్షత్రాన్ని కూడా త్వరలో మార్చుకోవడం విశేషం.
ఈ రెండు ప్రధాన గ్రహాల ద్వంద్వ కదలికల కూడా జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా జూలై 19 నుంచి జూలై 27 వరకు ఒక ప్రత్యేకమైన శుభ సంయోగం ఏర్పడబోతోంది. జూలై 19న గురుడు పుష్య నక్షత్రం మూడవ పాదంలోకి ప్రవేశిస్తుండగా.. జూలై 27న శని వక్రగతి మరింత ప్రభావం చూపబోతోంది.. ఈ ఎనిమిది రోజుల సమయంలో కొన్ని రాశుల వారి జాతకాలు పూర్తిగా మారిపోనున్నాయని.. వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడి కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్ఫాట్:
మీన రాశి
ఈ గ్రహాల ప్రభావంతో మీన రాశి వారిపై అత్యంత సానుకూలంగా ఉండబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. జూలై 19 నుంచి 27 వరకు ఆధ్యాత్మికంగా మరింత ముందుకు సాగుతారు.. కార్యాలయంలో లేదా సమాజంలో మీ సలహాలకు, సూచనలకు అపారమైన గౌరవం లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఉన్నతాధికారుల నుంచి కూడా అద్భుతమైన మన్ననలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి..
మేష రాశి
జూలై 19 నుంచి 27 మధ్య జరిగే గురు నక్షత్ర మార్పుల కారణంగా మేష రాశి వారికి అద్భుతమైన ఆర్థిక పురోగతిని అందిస్తుంది.. అయితే, ఈ సమయంలో ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల వారు కాస్త ఓపికగా వ్యవహరించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎటువంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉంటే.. విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఈ 8 రోజుల్లో వేగంగా పూర్తవుతాయని జ్యోతిష్యలు చెబుతున్నారు. మీ పనితీరుతో పాటు చాకచక్యంగా ఎదురయ్యే పెద్ద పెద్ద అడ్డంకులను సైతం సులభంగా అధిగమిస్తారు. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు సుగమం అవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, అనవసరపు ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం చాలా అవసరం.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ సమయం ఒక పెద్ద వరమనే భావించవచ్చు. సమాజంలో వీరికి కీర్తి ప్రతిష్టలు, గౌరవ మర్యాదలు గణనీయంగా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. సామాజికంగా ఉన్నత స్థానానికి కూడా ఎదిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు కూడా లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు చేసేవారికి కొత్త, భారీ ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
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