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శని వక్రగతి, గురు నక్షత్ర మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేని జాక్‌పాట్!

Shani Retrograde Benefits: శని వక్రీకరణ, గురు నక్షత్ర సంచారంతో ఈ కింది రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వీరికి ఈ సమయంలో తిరుగులేని జాక్‌పాట్ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 19, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:54 AM IST
శని వక్రగతి, గురు నక్షత్ర మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేని జాక్‌పాట్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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శని వక్రగతి, గురు నక్షత్ర మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేని జాక్‌పాట్!
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