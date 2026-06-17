Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /Shani Vakragati: శని వక్రగతి, శశ రాజయోగం.. జులై నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్!

Shani Vakragati: శని వక్రగతి, శశ రాజయోగం.. జులై నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్!

Shani Vakragati Effect On Zodiac: శని గ్రహం జులై నెలలో వక్రగతిలోకి వెళ్లడం కారణంగా ఈ క్రింది రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇదే సమయంలో శశ మహా పురుష రాజయోగం ఏర్పడడం కారణంగా ఎన్నో సమస్యలు పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి విముక్తి కూడా లభించబోతోంది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 17, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:27 PM IST
Shani Vakragati: శని వక్రగతి, శశ రాజయోగం.. జులై నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Pawan Kalyan Meets Niranjan: అభిమాని నిరంజన్ కోరిక నెరవేర్చిన పవన్ కళ్యాణ్.. అండగా..
pawan kalyan10 min ago
2
Donald Trump warning to India11 min ago
3
Shani Dev12 min ago
4
FIFA World Cup 202624 min ago
5
Lionel Messi42 min ago