Shani Vakragati Effect On Zodiac: జులై 27వ తేదీన కర్మ ప్రధాన ప్రధాన శని దేవుడు మీనరాశిలోకి వక్రగతిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శనిగ్రహం వక్రగతి లోకి వెళ్లడం ఒక ముఖ్యమైన సంఘటనగా పరిగణిస్తారు. ఎందుకంటే వక్రగతిలోకి వెళ్లిన తర్వాత శని ప్రభావం మరింత లోతుగా.. తీవ్రంగా మారుతుంది. సాధారణంగా శని వక్రగతిని చెడుగా భావించినప్పటికీ.. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో ఆశుభానికి బదులుగా శుభాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. అయితే, శని ప్రభావం.. అనేది వ్యక్తులు చేసే కర్మలను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. కర్మలకు అనుకూలంగానే ఫలితాలు అందిస్తాడు. ఇదిలా ఉంటే శని వక్రగతిలోకి వెళ్లిన వెంటనే ఎంతో శక్తివంతమైన శశ మహాపురుష రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగానికి కూడా ఎంతో ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అయితే శని వక్రగతిలోకి వెళ్లడం వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి అద్భుతమైన పురోగతి లభించడమే కాకుండా సామర్థ్యం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. అనుకున్న పనుల్లో విపరీతమైన ధన లాభాలు పొందగలుగుతారు.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్..
వృషభరాశి
ముఖ్యంగా ఈ రాశికి శుక్రుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు. అయితే, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శని, శుక్ర గ్రహాలు ఒకదానికొకటి సన్నిహిత గ్రహాలుగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. దీని కారణంగా వీరికి కర్మలను బట్టి అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో వీరికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి అద్భుతమైన పదోన్నతులు లభించి జీతాలు విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కోరుకున్న చోటికి బదిలీలు కూడా జరిగే అవకాశాలున్నాయి. నిలిచిపోయిన వ్యాపారాలకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టులు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. ఆస్తులతో పాటు రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో ఉన్న వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. సమాజంలో వీరికి అద్భుతమైన గుర్తింపు లభించబోతోంది..
మిథున రాశి
శని శక్తివంతమైన శశ మహాపురుష రాజయోగంతో మిధున రాశి వారికి అదృష్టంతో పాటు ఆనందం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కొంతకాలంగా మీ పనికి వస్తున్న ఆటంకాలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అనుకున్న పనుల్లో అన్ని రకాల సమస్యలు తొలగిపోయే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులందరికీ అద్భుతమైన విజయాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలపరంగా విపరీతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పర్యటనలు చేయడం వల్ల ఈ సమయంలో ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. సౌకర్యాలతో పాటు విలాసవంతం కూడా పెరుగుతుంది. కొత్త వాహనాలతో పాటు ఇండ్లు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వ్యక్తులందరికీ మంచి ధన లాభాలు కలుగుతాయి..
తులారాశి
శక్తివంతమైన శశ మహాపురుష రాజయోగ ప్రభావంతో తులా రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఐదవ స్థానంలో ఈ రాజయోగం ఏర్పడడం కారణంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగబోతున్నాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు అద్భుతమైన శుభవార్తలు లభిస్తాయి. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలగడమే కాకుండా గతంలో చిక్కుకుపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ప్రేమ సంబంధాలు మరింత లోతుగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎప్పటినుంచో మంచి భాగస్వామితో ప్రయాణం చేస్తున్న వ్యక్తులందరికీ ఈ సమయంలో తప్పకుండా వివాహ యోగం మెండుగా కనిపిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులందరికీ శని ప్రభావంతో విపరీతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా గణనీయమైన సమస్యల నుంచి ఈ సమయంలో పరిష్కారం లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా కుటుంబ కలహాలు లేదా మానసిక ఒత్తిడి వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి గొప్ప పరిష్కారం లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా కొత్త ఇల్లులతో పాటు భూములు లేదా వాహనాలు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులందరికీ ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. పూర్వికుల ఆస్తులకు సంబంధించిన విషయాల్లో కూడా అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. పాత వివాదాలు మీకు అనుకూలంగా పరిష్కారం కావచ్చు. పని ప్రదేశాల్లో ప్రశంసలు లభించడమే కాకుండా మానసిక ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది..
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