Shanidev puja: శనివారం నవగ్రహాల చుట్టు ప్రదక్షిణలు చేశాక కాళ్లు కడుక్కొవాలా..?. అసలు నిజం ఏమిటంటే..?

Shanidosh nivaran upay and remedies on Saturday: జ్యోతిష్య శాస్త్రంప్రకారం శనిదేవుడు చాలా శక్తివంతమైన దేవుడు. సూర్యుడు, ఛాాయా దేవీల పుత్రుడు. యమ ధర్మరాజుకు సోదరుడు. ఆయన కర్మలకు అధిపతి. ఎలాంటి కర్మలు చేసుకుంటే అలాంటి ఫలితాలు ఇస్తాడు. అధర్మం చేస్తే అలాంటి చెడుఫలితాలు, ధర్మబద్దమైన పనులు చేస్తే ఆలస్యమైన విశేషమైన మంచి ఫలితాలు ఇస్తాడని చెప్తారు. కానీ కలి ప్రభావంతో చెడు పనులకు ఉండే ఆసక్తిని జనాలు మార్చుకోలేక పోతున్నారు. శునకంను కనకపు సింహాసనం మీద కూర్చొబెట్టిన దాని బుద్ది చెత్త కుప్ప దగ్గర విసిరేసిన ఎంగిలి ఆకుల్లోనే ఉంటుంది. అదే విధంగా కొంత మంది మనస్సులు సైతం తప్పు అని తెలిసిన కూడా అధర్మమార్గంలోనే నడిచి కావాలని వారు తీసుకున్న గొయ్యిలో వారే పడతారు. అందుకు చెడు సావాసం, చెడు ఆలోచనలు ఉన్నవారితో మిత్రత్వంకు దూరంగా ఉండాలని పెద్దలు తరచుగా చెప్తారు.
ముఖ్యంగా శనీశ్వరుడి కూడా కర్మలకు అధిపతి. చాలా మంది శనీశ్వరుడు తమను పట్టి పీడిస్తున్నాడని బాధపడతారు. కానీ ఆయన కేవలం చేసుకున్న కర్మలను బట్టి మాత్రమే ఫలితాలు ఇస్తాడు. ఈ క్రమంలో శనివారం రోజున కొన్ని పరిహారాలు పాటిస్తే అర్ధష్టమ, ఏలినాలి, సాడేసాతి ప్రభావం నుంచి ఈజీగా బైటపడవచ్చు. శనివారం రోజున శుభ్రంగా స్నానం చేసి, మంచి ఆలోచనలతో శనిదేవుడి ఆలయంకు వెళ్లి విగ్రహాలపై తొలుత మంచి నీటితో అభిషేకం చేయాలి.
ఆ తర్వాత నువ్వుల నూనె, నల్ల నువ్వులు వేయాలి. ఆ తర్వాత మరల మంచి నీళ్లను వేయాలి. ఆ తర్వాత కుంకుమ తిలకం పెట్టాలి. నల్లని వస్త్రంను వేయాలి. దశరథుడిచే చెప్పబడిన శనీస్తోత్రంను శ్రద్దగా చదవాలి. నవగ్రహాల చుట్టు 9 లేదా 11 ప్రదక్షిణలు చేయాలి. చాలా మంది ప్రదక్షిణలు చేశాక కాళ్లను కడుక్కుంటారు. ఆ తర్వాతనే ఇతరు దేవతల దర్శనలకు వెళ్తారు. దీని వల్ల శనిదోషం వెళ్లిపోతుందని భావిస్తారు. దీనిపై భిన్నమైన వాదనలు ఉన్నాయి.
Read more: Papamochani Ekadashi 2026: పాపమోచనీ వేళ అరుదైన యాదృచ్ఛికం.!. ఈ రోజు తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?
కొంత మంది కాళ్లు కడగాలని చెప్తే, మరికొంత మంది అవసరంలేదని చెప్తారు. ఏదీ ఏమైన ప్రతి దాంట్లో లోతు పాతులను వెతికి క్లిష్టంగా చేసుకొకుండా .. మంచి మనసుతో శుద్దిగా, ధర్మబద్దమైన మార్గంలో నడుస్తు ఒకరికి మంచి చేయకున్న.. కనీసం చెడు చేసేలా శకునిలాంటి పన్నాగాలకు దూరంగా ఉండాలని పండితులు చెప్తారు. ఈ విధంగా భక్తితో శనీదేవుడ్ని పూజించుకుంటే సాడేసాతి దోషాలనుంచి శాశ్వతంగా విముక్తి లభిస్తుంది. ( ఈ స్టోరీ పూర్తిగా నమ్మకం, విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు.)
