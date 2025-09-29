English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

 Dussehra Navratri tradition: దసరా పండుగ నాడు ఏది ఏమైనా చాలా మంది పాలపిట్టను చూడాలని అనుకుంటారు.కొంత మంది పాలపిట్టల్ని పట్టుకుని తీసుకొచ్చి డబ్బులు తీసుకుని మరీ చూపిస్తారు.  దీని చూడటం వల్ల  భారీగా శుభయోగాలు కల్గుతాయని పండితులు చెబుతుంటారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 29, 2025, 07:45 PM IST
  • దసరా రోజు పాటించాల్సిన నియమాలు..
  • పాలపిట్టపై పండితుల సూచనలు..

Pala pitta On Dussehra 2025: దసరా రోజున పాలపిట్టను ఎందుకు చూడాలి..?.. దీనివెనకున్న అసలు కథ ఏంటంటే..?

Shardiya Navratri 2025 date pala pitta visiting tradition: దేశవ్యాప్తంగా మనం శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్ని జరుపుకుంటున్నాం. అయితే.. అక్టోబర్ 2న దసరా పండను జరుపుకుంటాం.  చాలా మంది దసరా రోజున జమ్మి చెట్టు దగ్గరకు తప్పకుండా వెళ్తారు. అంతే కాకుండా ఈరోజున పాలపిట్టను తప్పకుండా చూడలని పెట్టుకుంటారు. అయితే.. దసరా రోజున అసలు పాలపిట్టను ఎందుకు చూడాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పాలపిట్ట ప్రస్తావన గురించి రామయణంలోనూ ఉంది. రాముడు.. రావణాసురుడ్ని చంపేందుకు వెళ్తు పాలపిట్టను చూస్తాడు. అప్పుడు అనూహ్యంగా శ్రీరాముడు.. లోక కంఠకుడైన రావణుడ్ని హతమార్చి లోకానికి విముక్తి కల్పిస్తాడు. శ్రీరాముడు విజయం సాధిస్తాడు. దీనికి గుర్తుగా అనాధీగా దసరా రోజున పాలపిట్టను తప్పకుండా చూడటం ఆనవాయితీగా వస్తుంది.

 అదే విధంగా.. పాలపిట్టలు ఎప్పుడూ కూడా ఒంటరిగా ఉండవు. త మ జంట, పిల్లలతో కలిసి విహరిస్తాయి. యూనిటీగా ఉంటాయి. అందుకే స్నేహం, ఐక్యత,ప్రేమకు వీటిని ప్రతిరూపాలుగా చెబుతారు. వీటిని చూస్తే మనుషుల్లో కూడా ఈవిధంగా ఉండాలనే భావన కల్గుతుందని పండితులు చెబుతుంటారు. అందుకే అనాదీగా దసరా పండగ రోజున తప్పకుండా పాలపిట్ట కోసం అడవుల్లో వెతుకుతారు. ఎవరైన పాలపిట్టల్ని పట్టుకుని తీసుకుని వస్తే తప్పనిసరిగా చూస్తారు.

Read more: Dussehra Shardiya Navratri 2025: దసరా రోజున ఏంచేయాలి..?. ఏంచేయకూడదు..?.. పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?

ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రజలు  దసరా రోజున పాలపిట్టను చూస్తారు. ఈ విధంగా చూస్తే జీవితంలో గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయని నమ్ముతారు. అంతే కాకుండా.. పాలపిట్టను అమ్మవారి వాహనంగా కూడా చెబుతారు. పాలపిట్టను చూస్తే  జీవితంలో అంతే చురుగ్గా, అంతే వేగంగా గ్రోత్ ఉంటుందని భక్తులు ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు.

 

