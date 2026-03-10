English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Sheetala Saptami 2026: నేడే శీతల సప్తమి పండుగ.. అమ్మవారికి కుడుములు సమర్పిస్తే ఏ రోగాలు మీ దరిచేరవు..!

Sheetala Saptami 2026: నేడే శీతల సప్తమి పండుగ.. అమ్మవారికి కుడుములు సమర్పిస్తే ఏ రోగాలు మీ దరిచేరవు..!

Sheetala Saptami: నేడు హిందువులు ఎంతో పవిత్రంగా, భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే అమ్మవారి పండుగ శీతల సప్తమి. ప్రతి ఏడాది హోలీ పండుగ అయిపోయిన వారం రోజుల తర్వాత, అనగా ఫాల్గుణ మాసంలో కృష్ణ పక్ష సప్తమి నాడు ఈ పండుగ చేసుకుంటారు. దేశమంతా జరుపుకునే పండుగ ఇది. ఈ పండుగని ఎలా జరుపుకుంటారు..? అమ్మవారిని ఏ రూపంలో కొలుస్తారు..? పూజ సమయం ఏంటి..? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 10, 2026, 09:22 AM IST

Sheetala Saptami 2026: నేడే శీతల సప్తమి పండుగ.. అమ్మవారికి కుడుములు సమర్పిస్తే ఏ రోగాలు మీ దరిచేరవు..!

Sheetala Saptami 2026 Rituals: నేడు హిందువులు ఎంతో పవిత్రంగా జరుపుకునే అమ్మవారి పండుగ శీతల సప్తమి. ప్రతి ఏడాది హోలీ పండుగ అయిపోయిన వారం రోజుల తర్వాత.. అనగా ఫాల్గుణ మాసంలో కృష్ణ పక్ష సప్తమి నాడు ఈ పండుగ చేసుకుంటారు. దేశమంతా జరుపుకునే పండుగ ఇది. దక్షిణ భారతదేశంలో ఈరోజు గ్రామ దేవతలను పూజిస్తారు. అయితే ఈ శీతల సప్తమి పండుగ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.. రోగాల బారిన పడకుండా అమ్మవారి ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం. ఈరోజు అమ్మవారికి కుడుముల నైవేద్యాన్ని సమర్పిస్తే.. రోగాల బారిన పడకుండా ఉంటారు.  

ఈ సంవత్సరం మంగళవారం రోజున శీతల సప్తమి వచ్చింది. ఈరోజు శీతల దేవి రూపంలో దుర్గా మాతను కొలుస్తారు. ఈ పండుగ సందర్భంగా తల్లులు తమ బిడ్డలు, కుటుంబ ఆరోగ్యం కోసం ఫాస్టింగ్ ఉండి శీతల దేవిని పూజిస్తారు. శీతల దేవి రూపంలో అలంకరించిన దుర్గమాతకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఈరోజు అమ్మవారిని పూజించడం వల్ల అనారోగ్యాల బారిన పడకుండా ఉంటామని భక్తుల విశ్వాసం. దాదాపు దేశమంతా వేర్వేరు పేర్లతో ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. అయితే దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో బసోడా పేరుతో ఈ పండుగ చేసుకుంటారు. 

ఇక ఈ ఏడాది శీతల సప్తమి పండుగ సప్తమి తిథి 9 మార్చి 2026 రాత్రి 11:27 గంటలకు ప్రారంభం కాగా.. 11 మార్చి 2026 రాత్రి 01:54 గంటల వరకు ముగుస్తుంది. ఈరోజు అమ్మవారికి కుడుములు నైవేద్యంగా సమర్పించి.. రేపు వాటిని వారి పిల్లల మీద తిప్పి ఆ తర్వాత కుక్కలకు పెడతారు. ఇలా చేస్తే తమ పిల్లలు అనారోగ్యం బారిన పడకుండా ఉంటారని నమ్మకం.  పైగా ఈ కాలంలో వచ్చే అమ్మవారు, కంటి వ్యాధుల నుంచి శీతల దేవి తమ పిల్లలను కాపాడుతుందని నమ్ముతారు. నేడు దక్షిణ భారతదేశంలో పోలేరమ్మ, మారెమ్మ వంటి గ్రామ దేవతలను పూజిస్తారు.

పూజ విధానం ఇదే..
శీతల సప్తమి సందర్భంగా.. భక్తులు తెల్లవారుజామునే నిద్ర లేచి, తలస్నానం చేసి తమ ఇంటిని శుభ్రం చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత పూజా గదిని కూడా శుభ్రం చేసి.. శీతల దేవి విగ్రహం లేదా పటాన్ని ఏర్పాటు చేసి పూలతో అలంకరిస్తారు. పూలు, పండ్లు, సంప్రదాయ వంటకాలను నైవేద్యంగా సమర్పించి అమ్మవారి పూజ ప్రారంభిస్తారు. తమ కుటుంబాన్ని కాపాడమని వేడుకుంటారు.

