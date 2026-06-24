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Shiva Yogam Effect: పవర్‌ఫుల్ శివయోగం.. ఈ 6 రాశుల వారికి తిరుగులేని రాజయోగం, ఇక డబ్బే డబ్బు!

Shiva Yogam Effect: జూన్ చివరి వారంలో ఏర్పడే అద్భుత శివయోగం ప్రభావంతో ఈ కింది రాశులవారికి ఊహించని ధన లాభాలు  కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నారు. అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 24, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:34 AM IST
Shiva Yogam Effect: పవర్‌ఫుల్ శివయోగం.. ఈ 6 రాశుల వారికి తిరుగులేని రాజయోగం, ఇక డబ్బే డబ్బు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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పవర్‌ఫుల్ శివయోగం.. ఈ 6 రాశుల వారికి తిరుగులేని రాజయోగం, ఇక డబ్బే డబ్బు!
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