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ఎందుకు శ్రావణ మాసానికి అంత విశిష్ఠత.. ప్రత్యేకత ఇదే..

Shravana Masam 2026: శ్రావణ మాసం విశిష్టత :  తెలుగు నెలల్లో శ్రావణ మాసానికి ఎందుకంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ఏ నెలకు లేనట్టు ఈ నెలకు ఎందుకంత ప్రాధాన్యత. నోములు, వ్రతాలు,  రక్షా బంధనం, శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి సహా పలు విశేషాలు శ్రావణం ప్రత్యేకం. ఇంతకీ ఈ నెలలో ఆచరించాల్సిన నియమాలు ఏమిటి..? ఏ వ్రతం చేస్తే సకల సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 14, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:50 AM IST
ఎందుకు శ్రావణ మాసానికి అంత విశిష్ఠత.. ప్రత్యేకత ఇదే..
Image Credit: Varalakshmi Vratam (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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