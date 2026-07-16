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శ్రావణ మాసంలో అరుదైన గ్రహాల కదలిక.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, డబ్బే డబ్బు!

Shravana Masam 2026 Effect On Zodiac: శివునికి ప్రీతిపాత్రమైన శ్రావణ మాసంలో కొన్ని గ్రహాలు కదలికల కారణంగా ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు కూడా కలుగుతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 16, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:45 AM IST
శ్రావణ మాసంలో అరుదైన గ్రహాల కదలిక.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, డబ్బే డబ్బు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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శ్రావణ మాసంలో అరుదైన గ్రహాల కదలిక.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, డబ్బే డబ్బు!
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