/శ్రావణ మాసంలో అరుదైన గ్రహాల కదలిక.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, డబ్బే డబ్బు!

Shravana Masam 2026 Effect On Zodiac: పరమశివుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన పవిత్ర శ్రావణ మాసం త్వరలోనే మొదలు కాబోతోంది.. ఈ ఏడాది జూలై 30 నుంచి ఆగస్టు 28 వరకు శ్రావణ మాసం కొనసాగుతుంది. అయితే, ఈ శ్రావణ మాసంలో జరగబోయే ఒక అరుదైన గ్రహాల కదలిక జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటుందని జ్యోతిష్యలు తెలుపుతున్నారు.
సంవత్సరం పొడవునా చాలా అరుదుగా కదలికలు జరిపే శని, గురు గ్రహాలు ఈ పవిత్ర మాసంలో కూడా ప్రత్యేక కదలికలను జరుపుతాడని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. జూలై 27న శని దేవుడు వక్రగతిలోకి వెళ్లడంతో ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే, అంటే ఆగస్టు 12న దేవగురువు బృహస్పతి గ్రహం కూడా అస్తమించబోతోంది. అంతేకాకుండా ఆగస్టు 19న గురు గ్రహం ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తుంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు వస్తాయి.
సింహ రాశి (Leo)
సింహ రాశి వారికి ఈ సమయంలో జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి.. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. మానసిక ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం లభించడమే కాకుండా.. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు సులభంగా తొలగిపోతాయి.. కార్యాలయంలో మీ నాయకత్వ నైపుణ్యాలకు (Leadership Skills) అద్భుతమైన ప్రశంసలు దక్కుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. దీనివల్ల సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు, కీర్తి ప్రతిష్టలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి.
మేష రాశి (Aries)
శ్రావణ మాసంలో జరిగే గ్రహాల మార్పుల కారణంగా ఈ మేష రాశివారి జీవితంలో ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అత్యంత లాభదాయకంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీరి ఆదాయంలో భారీ మార్పులు కూడా వచ్చే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. ఇక చాలా కాలంగా నిలిపోయిన డబ్బులు కూడా ఆకస్మాత్తుగా చేతికి కూడా అందుతాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఈ సమయంలో ప్రమోషన్స్ కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపారాలు చేసేవారికి భారీ మొత్తంలో డీల్స్ కూడా లభిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ శ్రావణ మాసంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి. వీరు ఆదాయం పొందడానికి కొత్త మార్గాలు సుగమమవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసిరావడం వల్ల అనుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ధనుస్సు రాశి ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా సువర్ణ కాలంగా భావించవచ్చు. భారీ మొత్తంలో డబ్బును కూడా సులభంగా పొందుతారు. అంతేకాకుండా వీరికి వైవాహిక, కుటుంబ జీవితంలో సంతోషకరమైన మార్పులు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి. కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా సులభంగా మెరుగుపడుతుంది.
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