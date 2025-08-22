Shani Amavasya: రేపు శనివారంతో పాటు శని అమావాస్య.. ఈ పనులు పొరపాటున కూడా చేయకూడదు.!. పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?

Shravana masam shani Amavasya effect: సాధారణంగా శనిదేవుడు అంటే అందరు భయంతో వణికిపోతారు. కానీ ఆయన మాత్రం మనం చేసుకును కర్మలను బట్టి పనిష్మెంట్ ఇస్తారు. మంచి కర్మలు చేసుకుంటే మంచి ఫలితాలు, చెడు కర్మలు చేస్తే వారికి అలాంటి రిజల్ట్ ఇస్తాడు. అయితే మన రేపు అంటే.. ఆగస్టు 23న శ్రావణ మాసంలో చివరి శనివారం అది కూడా అమావాస్య కలిసి వచ్చింది. దీంతో ఈ రోజున కొన్ని పనులు అస్సలు చేయకూడదని పండితులు చెబుతున్నారు. అదేంతో ఇప్పుడు చూద్దాం.
శ్రావణ మాసంలో ముఖ్యంగా శనివారం కూడా కలిసి రావడంతో ఈ రోజున ఇనుము వస్తువులు ఇంటికి తెచ్చుకొవద్దు. నూనె, నల్లని వస్తువులు, నల్లని వస్త్రాలు, ఉప్పు మొదలైనవి అస్సలు ఇంటికి తెచ్చుకొవద్దు. కొంత మంది ఈ రోజున ఏదైన దానాలు ఇస్తారు.
ముఖ్యంగా శనివారం రోజున ఎవరికి అప్పులు కూడా ఇవ్వకూడదు. కొత్తగా వాహనాల్ని కొనుగోలు చేయడం, బట్టలు కొనుక్కొవడం, చెప్పులు కొనుక్కొవడం వంటివాటికి దూరంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఏలినాటి, అర్దష్టమ, సాడేసాతితో బాధపడుతున్న వారు మరీ ముఖ్యంగా పైన చెప్పిన పనులకు దూరంగా ఉండాలి. శనివారం రోజున తగువులాటకు దూరంగా ఉండాలి. గొడవలు పెట్టుకొవాలనే వాళ్లకు దూరంగా ఉండాలి. కేవలం దేవుడి స్తోత్రాలు చదువుతూ, దేవుడి గురించి పురాణాకథలు వినేందుకు మాత్రమే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
శనిఅనుగ్రహం కోసం చేయాల్సిన పనులు..
శనికి తైలాభిషేకం చేయించాలి. నల్లని వస్త్రాలు కప్పాలి. నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. ఆవులు, శునకాలకు రోట్టెలు, పిండి పదార్థాలు పెట్టాలి. పేదవాళ్లకు అన్నదాన, వస్త్రాదానాలుచేయాలి. ఇలా చేస్తే అన్ని దోషాల నుంచి కూడా విముక్తి లభిస్తుందని పండితులు తరచుగా సూచిస్తుంటారు.
