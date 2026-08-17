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శ్రావణ శుక్ల పంచమి రోజున ఎందుకు నాగులు పంచమిని చేసుకుంటారు.. గరుడ పంచమి ప్రత్యేకత ఏమిటి..?

Shravana Panchami: శ్రావణ మాసంలో వచ్చే ఐదో రోజు నాగులు పంచమి. ఈ రోజు పుట్టలో పాలు పోసి ఆ నాగరాజు దివ్యాశీస్సులు తీసుకుంటారు భక్తులు. మరి ఇదే రోజున గరుడ పంచమి కూడా ఉంది.ఈ రెండింటికి ఉన్న తేడా ఏమిటి.. ? అసలు ఈ రోజు చేయాల్సిన పూజాదికాలు.. ప్రాశస్త్యం ఏమిటి..?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 17, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:55 AM IST
శ్రావణ శుక్ల పంచమి రోజున ఎందుకు నాగులు పంచమిని చేసుకుంటారు.. గరుడ పంచమి ప్రత్యేకత ఏమిటి..?
Image Credit: Nagula Panchami (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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శ్రావణ శుక్ల పంచమి రోజున ఎందుకు నాగులు పంచమిని చేసుకుంటారు.. గరుడ పంచమి ప్రత్యేకత ఏమిటి..?
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