/అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం శ్రావణ శుక్రవారాలు ఎలాంటి పూజ నిర్వహించాలి..!

Shravana Shukra varam : శ్రావణ మాసం శుక్రవారం రోజున ఇల్లంతా శుభ్రపరచి ముగ్గులతో అలంకరించి, గుమ్మానికి పసుపు కుంకుమలు, మామిడాకుల తోరణాలతో అలంకరణ చేయాలి. గృహమంతా లక్ష్మీ కళలు అనుగ్రహించడానికి, మహర్షులు చెప్పిన సదాచారాలు ఇవే. భృగువారం (శుక్రవారం) లక్ష్మీ ప్రీతికరం. అందునా శ్రావణమాసం మహిమాన్వితమైనది. శుక్లపక్షం మరీ ముఖ్యమైనది. కనుక ఈ సమయానికి వచ్చే శుక్రవారానికి విశిష్టత. ఈ రోజున లక్ష్మీని ఆరాధించడం, లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామార్చన, కనకధారాస్తవం పారాయణ గొప్ప ఐశ్వర్యాలను ప్రసాదిస్తాయని పెద్దలు చెబుతున్న మాట.
శ్రావణ మాసం ఆరంభం.. తొలి శ్రావణ శుక్రవారం..
శ్రావణ మాసం వ్రతాలకు నిలమైన మాసము. ఈ నెలలో మంగళగౌరీ పూజలు , లక్ష్మీదేవి పూజలను విశేషంగా చేస్తుంటారు. శ్రావణం పూర్ణిమ ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు లక్ష్మీదేవి లోకాలని ఉద్ధరించడానికి క్షీరసాగరం నుండి అవతరించిందని పురాణ కథలు చెబుతున్నాయి. అందుకే శ్రావణ పూర్ణిమ ముందు వచ్చే శుక్రవారం వరమహాలక్ష్మీ వ్రతం ఆచరించడం సంప్రదాయంగా వస్తుంది. ఏదైనా అనివార్య కారణం చేత ఆ శుక్రవారం చేయడం కుదరకపోతే తరువాత వచ్చే శ్రావణ శుక్రవారాలలో ఈ వ్రతం ఆచరించవచ్చు.
శ్రావణ మాస శ్రీ మహాలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్ర పారాయణ సంపూర్ణ విధానం..-
శ్రీమాత్రే నమ.. శ్రావణ మాసంలో సకల జనుల క్షేమం కోసం, దారిద్ర్య-దుఃఖ బాధల నుండి విముక్తి పొంది అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధించడం కోసం అమ్మవారి ఆజ్ఞ తో శ్రీ మహాలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్ర పారాయణ సంకల్పం చేయడం అత్యుత్తమైనది. దీంతో మన ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ ప్రవాహాం పెరుగుతుంది.
పారాయణ విశేషం & సంకల్ప ఫలం..
ఈ స్తోత్రం పరమశివుడు పార్వతీదేవికి ఉపదేశించినది. శ్రావణ మాసంలో రోజుకు 11 సార్లు చొప్పున నెల రోజుల పాటు శ్రద్ధగా పారాయణ చేయడం ద్వారా సకల అరిష్టాలు తొలగి, దారిద్ర్య బాధల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది.ఇన్ని సార్లు చేయలేక పోతే రోజు 3 సార్లు చదవండి. శుక్ర లేదా ఆది వారాల్లో 11 సార్లు పారాయణ చేయండి. మొత్తం నెలలో కనీసం 108 అయ్యేలా చేయండి.
పూజా ప్రారంభం..
దేవతా స్మరణ: పూజా స్థలంలో ప్రశాంతంగా కూర్చుని, ఆచమనం చేసి మొదట మీ కులదేవత, గ్రామదేవత, ఇష్టదేవత, గురువును మనస్సులో స్మరించుకోండి.
దీపారాధన: లక్ష్మీదేవి చిత్రపటం/విగ్రహం ముందు ఆవునెయ్యితో 5 వత్తులు వేసి దీపం వెలిగించండి.
సంకల్పం
చేతిలో అక్షతలు, పువ్వులు మరియు కొద్దిగా నీరు తీసుకుని క్రింది విధంగా మనస్ఫూర్తిగా చెప్పుకోవాలి.
మమ శ్రీ మహాలక్ష్మీ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిద్వారా, సకల అరిష్ట నివారణార్థం, అష్టైశ్వర్య సిద్ధ్యర్థం, శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్ర పారాయణం కరిష్యే అని మంత్రాలను పఠించాలి.
అని చెప్పి చేతిలోని అక్షతలను అమ్మవారి పాదాల వద్ద లేదా పాత్రలో వేయాలి
పూజా విధానం మరియు ఉపచారాలు..
విఘ్నేశ్వర ప్రార్థన:"శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః" అని 5 సార్లు జపిస్తూ స్వామివారికి అక్షతలు, పువ్వులు వేసి నమస్కరించండి.
అమ్మవారి ఉపచారాలు: "శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః" అని స్మరిస్తూ వరుసగా క్రింది ఉపచారాలు సమర్పించాలి. ఇలా లక్ష్మీ దేవి మీరు కానీ వేద పండితులు ద్వారా ఈ పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం వలన ఇంట్లో అష్టైశ్వర్య సిద్ధలు కలుగుతాయని పురాణ వచనం.
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