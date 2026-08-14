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అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం శ్రావణ శుక్రవారాలు ఎలాంటి పూజ నిర్వహించాలి..!

Shravana Shukravaram Special: చంద్రుడు శ్రవణ నక్షత్రంతో సంచరించే మాసం కాబట్టి ఈ నెలకు శ్రావణం అని పేరు ఉంది. ఇది విష్ణు మూర్తి జన్మ నక్షత్రం కూడా. అందుకే శ్రావణ మాసం లక్ష్మీ దేవికి అత్యంత ప్రీతికరమైనదిగా మారింది.  ఈ నెలలో శుక్రవారాలు ప్రత్యేకమైనవి. అమ్మవారి అనుగ్రహానికి శుక్రవారం అత్యంత అనుకూలమైనది. ఈ రోజున ఎలాంటి పూజాదికాలు చేయాలి. ఏయే నైవేద్యాలు పెట్టాలి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 14, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:24 AM IST
అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం శ్రావణ శుక్రవారాలు ఎలాంటి పూజ నిర్వహించాలి..!
Image Credit: Shravana Shukravaram Pooja (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం శ్రావణ శుక్రవారాలు ఎలాంటి పూజ నిర్వహించాలి..!
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