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శ్రావణ సోమవారం రోజున ఆచరించాల్సిన నియమాలు.. చేయాల్సిన వ్రతాలేమిటి..?

Shravana Somavaram: మన 12 మాసాలలో శ్రావణ మాసానికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. ఇది తెలుగు మాసాలు లేదా హైందవ ధర్మ శాస్త్రాల ప్రకారం 5వ మాసం.  వర్ష ఋతువు ప్రారంభ కాలం. దీంతో ఎన్నో రోగాలు వచ్చే మాసం. అందుకే ఈ నెలలో చేసే ఉపవాసాలు, వ్రతాలు మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో దోహదం చేస్తాయి. మరి శ్రావణ మాసంలోని సోమవారాలు చేయాల్సిన విధులు, వత్ర నియమాలు ఏమున్నాయో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 17, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:28 AM IST
శ్రావణ సోమవారం రోజున ఆచరించాల్సిన నియమాలు.. చేయాల్సిన వ్రతాలేమిటి..?
Image Credit: Shravana Somavaram (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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శ్రావణ సోమవారం రోజున ఆచరించాల్సిన నియమాలు.. చేయాల్సిన వ్రతాలేమిటి..?
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