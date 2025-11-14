English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Shukra Dev Favorite Zodiac: శుక్రుడు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఊహించని సంపాదన.. మీ రాశి కూడా ఉందా?

Shukra Dev Favorite Zodiac: శుక్రుడు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఊహించని సంపాదన.. మీ రాశి కూడా ఉందా?

Shukra Dev Favorite Zodiac Signs: శుక్రుడికి ఎంతో ఇష్టమైన కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కలిసి రావడమే కాకుండా జీవితంలో అనుకోని ధన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఎప్పటినుంచో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల నుంచి పరిష్కారం కూడా పొందుతారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 14, 2025, 12:27 PM IST

Trending Photos

Dharmendra Second Marriage Controversy: హేమామాలినిని రెండో పెళ్లి చేసుకోవడానికి ధర్మేంద్ర ఇస్లాం మతంలోకి మారాడా..!
6
Dharmendra
Dharmendra Second Marriage Controversy: హేమామాలినిని రెండో పెళ్లి చేసుకోవడానికి ధర్మేంద్ర ఇస్లాం మతంలోకి మారాడా..!
Jupiter Favorite Zodiac: బృహస్పతికి చాలా ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి బంపర్ జాక్‌పాట్.. అబ్బబ్బ డబ్బే, డబ్బు..
5
Jupiter Favorite Zodiac Signs
Jupiter Favorite Zodiac: బృహస్పతికి చాలా ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి బంపర్ జాక్‌పాట్.. అబ్బబ్బ డబ్బే, డబ్బు..
School Holiday: ఈరోజు స్పెషల్ డే కారణంగా స్కూల్ పిల్లలు అందరికీ సెలవు.. ఎందుకో గుర్తుందా..?
5
School Holiday Today
School Holiday: ఈరోజు స్పెషల్ డే కారణంగా స్కూల్ పిల్లలు అందరికీ సెలవు.. ఎందుకో గుర్తుందా..?
8th Pay Commission: డీఏ, రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌పై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్రం సంచలన ప్రకటన
5
govt employees
8th Pay Commission: డీఏ, రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌పై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్రం సంచలన ప్రకటన
Shukra Dev Favorite Zodiac: శుక్రుడు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఊహించని సంపాదన.. మీ రాశి కూడా ఉందా?

Shukra Dev Favorite Zodiac Signs:  గురు గ్రహం తర్వాత అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహంగా పరిగణించే శుక్రుడు చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటాడు. ముఖ్యంగా శుక్రుడు జాతకంలో శుభస్థానంలో ఉంటే వివాహ జీవితం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఈ గ్రహాన్ని ఆనందం, ప్రేమ, శ్రేయస్సు, కీర్తి, కళ, ప్రతిభ, అందానికి సూచికగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ గ్రహం శుభస్థానంలో ఉంటే దేనికి లోటు ఉండదు. అంతేకాకుండా డబ్బు పరంగా సమస్యలే రాకుండా ఉంటాయి. ఆనందం కూడా ఒక్కసారిగా పెరిగి.. జీవితం సుఖ సంతోషాలతో ముందుకు సాగుతుంది. ఇలాంటి ఎంతో ప్రత్యేకత కలిగిన గ్రహానికి కొన్ని రాశులు అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను అందిస్తాడు. అంతేకాకుండా సానుకూలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ  రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
తుల రాశి 
తులారాశి వారికి శుక్రుడు ఎల్లప్పుడూ అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. దీని కారణంగా వీరికి ఎల్లప్పుడూ ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే వీరికి భౌతిక ఆనందంతోపాటు డబ్బు కూడా లభిస్తుంది. బీరు ఎల్లప్పుడూ విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. అలాగే పాత సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతూ ఉంటాయి. జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు వస్తాయి. విదేశాలకు ప్రయాణించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించి జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతారు. కుటుంబ జీవితంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే వీరు ఈ సమయంలో ఎంతో ఓపికగా ఉంటారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. 

వృషభ రాశి 
వృషభ రాశిలో జన్మించే వ్యక్తులకు శుక్రుడి శుభ ప్రభావం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. దీనివల్ల వీరికి అందంతోపాటు ఆనందం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే వీరు చాలా తెలివిగా వ్యవహరించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వీరు దాదాపు 30 ఏళ్ల తర్వాత ఈ సమయంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించబోతున్నారు. ఎప్పటినుంచో కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతాయి. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో సంపాదన కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఇక ధనవంతులైతే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు. మానసిక ప్రశాంతత కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

సింహరాశి 
శుక్రుడు ఎంతో ఇష్టపడే రాశుల్లో సింహరాశి కూడా ఒకటి. ఈ రాశి వారికి ఎల్లప్పుడూ అదృష్టం సహకరిస్తుంది. అంతేకాకుండా అనుకున్న స్థాయిలో ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా కూడా మారే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. వ్యాపారాల్లో కొత్త ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు. అలాగే భారీ మొత్తంలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారి ప్రమోషన్స్ కూడా పొందుతారు. వ్యక్తులతో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. సంగీతం తో పాటు కళా రచనా రంగంలో ఉన్న వ్యక్తులకు శుక్రుడు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలన అందిస్తాడు. అంతేకాకుండా ప్రమోషన్లు కూడా వందే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

(నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సాధారణ అంచనాలు మాత్రమే, అలాగే ఈ సమాచారం మీ నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు.

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Shukra Dev EffectShukra Dev ZodiacShukra Dev Favorite Zodiac Zodiac SignsShukra Dev Favorite Zodiac

Trending News