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Shukra Gochar 2026: నీచరాశిలోకి శుక్ర సంచారం..ఆగస్టు 1 నుంచి ఈ రాశుల వాళ్లకి కష్టాలే కష్టాలు..పరిహారం ఇదే!

Shukra Neech Gochar 2026: జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సంపద, శ్రేయస్సుకు అధిపతి అయిన శుక్రుడు త్వరలోనే కన్యారాశిలో ప్రవేశించనున్నాడు. 2026 ఆగస్టు 1 నుంచి ఈ సంచారం జరగనుంది. ఈ కారణంగా అనేక రాశుల వారు ఆర్థిక నష్టం, ఆరోగ్య సమస్యలు, కుటుంబ కలహాలను ఎదుర్కోవచ్చు. ఆ రాశుల వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 29, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:50 PM IST
Shukra Gochar 2026: నీచరాశిలోకి శుక్ర సంచారం..ఆగస్టు 1 నుంచి ఈ రాశుల వాళ్లకి కష్టాలే కష్టాలు..పరిహారం ఇదే!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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