/Shukra Gochar 2026: నీచరాశిలోకి శుక్ర సంచారం..ఆగస్టు 1 నుంచి ఈ రాశుల వాళ్లకి కష్టాలే కష్టాలు..పరిహారం ఇదే!

Shukra Neech Gochar 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సంపద, శ్రేయస్సు అధిపతి అయిన శుక్రుడు తన మిత్ర రాశి అయిన సింహరాశిని విడిచిపెట్టి 2026 ఆగస్టు 1న కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాశీచక్రంలోని చివరి కన్యారాశిని నీచ రాశిగా పరిగణిస్తారు. ఈ శుక్రగ్రహం నీచరాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడల్లా.. దాని వల్ల కలిగే శుభ ఫలితాలు తగ్గుతాయి. ఈ సంచారం కారణంగా రాశీచక్రంలోని ఇతర రాశులకు ఆర్థిక నష్టంతో పాటు మానసిక, శారీరక ఆరోగ్య సమస్యలు దాపురించే అవకాశం ఉంది. ఆగస్టు 1న నుంచి ప్రారంభమయ్యే శుక్ర గ్రహ సంచారం కారణంగా ఏఏ రాశులు ప్రభావితం అవుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేషరాశి
ఈ రాశి ఆరవ ఇంట్లో శుక్రుని సంచారం కారణంగా ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు ఎదురుకావొచ్చు. శత్రువుల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. అలాగే అనవసరమైన ఖర్చులను నియంత్రించుకొని.. ఎవరికీ డబ్బు అప్పుగా ఇవ్వడం చేయకపోవడం మంచిది.
మిథున రాశి
మిథునరాశికి చెందిన నాలుగవ ఇంట్లో నీచ స్థితిలో ఉన్న శుక్రుడు కుటుంబ జీవితంలో అశాంతిని, మీ తల్లి ఆరోగ్యం క్షీణించడానికి కారణం కావచ్చు. వాహనం లేదా ఇంటికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు ఆటంకం కలిగించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి.
తులా రాశి
తులా రాశికి అధిపతి అయిన శుక్రుడు 12వ ఇంట్లోకి ప్రవేశించడం వలన అనవసరమైన ఖర్చులు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అనవసరమైన ప్రయాణాలు, ఆర్థిక నష్టాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది. బంధుమిత్రులతో అపార్థాలు పెరగవచ్చు.
మీన రాశి
మీన రాశికి చెందిన ఏడవ ఇంట్లో బలహీనమైన శుక్రుడు ఉండటం వలన వైవాహిక జీవితంలో చేదు అనుభవాలు లేదా మీ జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు ఏర్పడవచ్చు. వ్యాపార భాగస్వాములతో పారదర్శకంగా ఉండండి, లేకపోతే ఆర్థిక నష్టాలు సంభవించవచ్చు.
శుక్రుని ప్రతికూల ప్రభావాలను నివారించడానికి సులభమైన పరిహారాలు
1) కుదిరితే రోజూ లేదా ముఖ్యంగా శుక్రవారాల్లో లక్ష్మీదేవికి తెల్లని మిఠాయిలను సమర్పించి, కనకధారా స్తోత్రాన్ని పఠించాలి.
2) శుక్రవారాల్లో పేదలకు తెల్లని వస్తువులను దానం చేయండి.
3) 'ఓం శున్ శుక్రాయ నమః' మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి.
(గమనిక: ఇక్కడ పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం హిందూ మత సంప్రదాయలు, నమ్మకాలు, జోతిష్యశాస్త్ర నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
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