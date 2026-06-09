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Shukra Gochar: శుక్రుడి అద్భుతమైన అడుగు.. ఈ రాశుల వారికీ అదిరిపోయే రాజయోగం..

Shukra Gochar Effect 2026: నవ గ్రహాల్లో శుక్రుడికి మంచి స్థానం ఉంది. జాతకంలో శుక్రుడి స్థితి ఆధారంగా భౌతిక సుఖాలు, విలాసాలు, సంపదలు మనిషులకు దక్కుతాయి. ఓ రకంగా రాక్షస గురువైన శుక్రుడు విలాసాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్. ఆయన జాతకంలో మంచి స్థితిలో కొనసాగితే .. ఇక జీవితంలో వెనుదిరిగి చూడాల్సిన పనే ఉండదు. శుక్రుడు ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ రాశి మార్పు వల్ల  కొన్న రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక శుభపరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశాలున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 09, 2026, 04:50 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:50 AM IST
Shukra Gochar: శుక్రుడి అద్భుతమైన అడుగు.. ఈ రాశుల వారికీ అదిరిపోయే రాజయోగం..
Image Credit: Shukra Gocharam 2026 (File/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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Shukra Gochar: శుక్రుడి అద్భుతమైన అడుగు.. ఈ రాశుల వారికీ అదిరిపోయే రాజయోగం..
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