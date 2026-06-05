/Shukra Gochar: కర్కాటక రాశిలో చంద్రుడితో కలిసి శుక్ర సంచారం.. ఈ రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..

Venus Transit in Karkataka Rasi: శుక్రుడు సంచారం 12 రాశులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. శుక్రుడు ఆనందం, అందం, సంపద, శ్రేయస్సు, ఐశ్వర్యంతో పాటు ప్రేమకు కారకంగా నిలుస్తాడు. పంచాంగం ప్రకారం, 2026 జూన్ 8న శుక్రుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఇక కర్కాటక రాశికి అధిపతి చంద్రుడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని శుభ గ్రహంగా పరిగణిస్తారు, కానీ జాతకంలో శుక్రుని స్థానం సంచార సమయాన్ని బట్టి కొన్ని రాశుల వారు కొన్ని గట్టి సవాళ్లు ఎదురు కావొచ్చు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కర్కాటక రాశిలో శుక్రుని సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేసే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సమయంలో, కొన్ని రాశుల వారి ఇంట్లో కుటుంబ కలహాలతో పాటు ఖర్చులు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు చేసే పనిలో అడ్డంకులను ఎదుర్కునే అవకాశాలున్నాయి. కర్కాటక రాశిలో శుక్రుని సంచారం వల్ల ఏ రాశులు ప్రభావితమవుతున్నాయో చూద్దాం.
కర్కాటక రాశిలో శుక్రుని సంచారానికి ఏ రాశులు అనుకూలం కాదో తెలుసుకోండి:
కన్య రాశి.. కన్యారాశి వారికి శుక్రుని సంచారం మిశ్రమ ఫలితాలను అందించబోతుంది. ఈ సమయంలో మీరు కొన్ని విషయాలపై నిశితంగా దృష్టి సారించాల్సి ఉంటుంది. మీ ప్రతిష్ట దెబ్బతినవచ్చు. అందువల్ల, ఆఫీసు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆర్థిక లావాదేవీలకు దూరంగా ఉండటం బెటర్. ఎందుకంటే ఇది డబ్బు తిరిగి చెల్లించడంలో ఇబ్బందులు ఎదురు కావచ్చు. మీకు సన్నిహితంగా ఉన్న వారితో పోరాటానికి దిగాల్సి రావచ్చు. అందువల్ల మీ మాటలపై ప్రత్యేక నియంత్రణ పాటించడం బెటర్.
కుంభం రాశి - శుక్ర గ్రహ సంచారం కారణంగా కుంభ రాశి వారికి చేసే సవాళ్లను ఎదుర్కోవచ్చు. మీరు పని ఒత్తిడిని జయిస్తారు. సహోద్యోగులు మీ వృత్తిలో మిమ్మల్ని కించపరచడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. అనుకోకుండా డబ్బు ఖర్చు చేయవలసి రావచ్చు. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఏర్పడవచ్చు. మానసిక ఒత్తిడి మీలో అశాంతిని రాజేయవచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు సహనంతో పాటు ఓపిక వహించాలి.
ధనుస్సు రాశి - ఈ సమయంలో ధనుస్సు రాశి వారికి సవాళ్లతో నిండి ఉండుతుంది. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామితో సానుకూలంగా మెలగడం బెటర్. కుటుంబ సంబంధిత సమస్యలు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. మానసిక ఒత్తిడికి లోను కావచ్చు. ఈ సమయం విద్యార్థులకు కొంచెం ఒడిదుడుకులతో కూడి ఉంటుంది. విజయం సాధించడానికి మీరు ఎక్కువ కష్టపడాల్సి రావచ్చు. స్టాక్ మార్కెట్ వంటి వాటిలో పెట్టుబడులు పెట్టేటపుడు అప్రమత్తంగా మెలగాలి.
మేష రాశి - శుక్రుని సంచారం మేష రాశి వారికి ఆదాయంలో తగ్గుదల నమోదు కావచ్చు.ఖర్చులు పెరగగానికి ఆస్కారం ఉంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో లేదా భాగస్వామితో స్వల్ప వాదోపవాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. చిన్న సమస్యలు పెద్ద గొడవలుగా మారవచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు మీ ఆహారంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి.
శుక్రుడి అశుభ దృష్టి పరిహారాలు..
శుక్రవారాల్లో ఉపవాసం ఉండండి . ఆ రోజున లక్ష్మీదేవికి పాయసం వంటి వాటిని నైవేద్యంగా సమర్పించండి. అంతేకాదు శుక్రవారాల్లో బియ్యం, పాలు లేదా పంచదార దానం చేయడం శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
గమనిక (Disclaimer): ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం లేదా ఖచ్చితమైనదని జీ మీడియా న్యూస్ చెప్పడం లేదు. ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాల్లో ఉన్న గ్రహగతులు ఆధారంగా ఇచ్చాము. మరింత ఖచ్చితమైన సమాచారం కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని నిపుణులను సంప్రదించండి.
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