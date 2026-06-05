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Shukra Gochar: కర్కాటక రాశిలో చంద్రుడితో కలిసి శుక్ర సంచారం.. ఈ రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..

Shukra Gochar 2026: శుక్రుడు ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. జూన్ 8వ తేదీన కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు.  కర్కాటక రాశిలో శని సంచారం కొన్ని రాశులపై అశుభ ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశాలున్నాయి.  శుక్ర గ్రహ సంచారం సమయంలో ఏ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా మెలగాలో చూద్దాం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 05, 2026, 05:29 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 05:30 AM IST
Shukra Gochar: కర్కాటక రాశిలో చంద్రుడితో కలిసి శుక్ర సంచారం.. ఈ రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..
Image Credit: Budha Shukra Yogam (File/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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