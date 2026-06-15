Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /Shukra Gochar: కర్కాటక రాశిలో శుక్రుడి గొప్ప అడుగు.. ఈ 4 రాశులకు అన్నింటా విజయం..

Shukra Gochar: కర్కాటక రాశిలో శుక్రుడి గొప్ప అడుగు.. ఈ 4 రాశులకు అన్నింటా విజయం..

Shukra Gochar 2026: శుక్రుడు త్వరలో మిథునం నుండి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా, కొన్ని రాశుల వారికి అన్ని రకాల శుభాలు జరగనున్నాయి. గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. ఇలా ప్రవేశించడం వలన కొన్ని రాశులకు అనుకోని లాభాలను కలగనున్నాయి. ఇంతకీ శుక్రుడు మిథున రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశం వలన ఏయే రాశులకు అనుకూలంగా ఉండబోతుందో మీరు ఓ లుక్కేయండి..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 15, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:33 PM IST
Shukra Gochar: కర్కాటక రాశిలో శుక్రుడి గొప్ప అడుగు.. ఈ 4 రాశులకు అన్నింటా విజయం..
Image Credit: Shukra Gochar 2026 (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కర్కాటక రాశిలో శుక్రుడి గొప్ప అడుగు.. ఈ 4 రాశులకు అన్నింటా విజయం..
Shukra Gocharam1 min ago
2
pawan kalyan9 min ago
3
FIFA18 min ago
4
FIFA World Cup 202622 min ago
5
Abhaya Movie48 min ago