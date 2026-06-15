/Shukra Gochar: కర్కాటక రాశిలో శుక్రుడి గొప్ప అడుగు.. ఈ 4 రాశులకు అన్నింటా విజయం..

Shukra Gochar in Kakataka Rasi: కర్కాటక రాశిలో శుక్రుడి ప్రవేశం..
ప్రస్తుతం శుక్రుడు మిథున రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. జూన్ 8, 2026న, శుక్రుడు మిథునం నుండి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించాడు.శుక్ర గ్రహ సంచారం కారణంగా, 4 రాశుల వారికి రాజయోగం కలగబోతుంది.
తులా రాశి..
తులా రాశి వారికి ఈ కాలంలో వృత్తి సంబంధిత కార్యకలాపాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తారు. మీ కార్యాలయంలో మీకు గౌరవంతో పాటు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలకు ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. మీకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ పరంగా బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. కానీ ప్రతి అడుగులోనూ ప్రియమైన వారి నుండి మీకు మద్దతు లభిస్తుంది. ఇల్లు లేదా ఆస్తికి సంబంధించిన ప్రాజెక్టులు సానుకూల దిశలో సాగుతాయి.
మకర రాశి..
మకర రాశి వారికీ మీరు వైవాహిక జీవితంలో ఆనందాన్ని పొందుతారు. మీరు వ్యాపారంలో లాభాలను అందుకుంటారు. మీ వ్యక్తిత్వం మరింత ప్రభావవంతంగా మారుతుంది. వృత్తిపరమైన పురోగతికి అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. బృందంగా పనిచేయడం ఆశించిన ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీరు ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి..
శుక్ర గ్రహ సంచారం ఆర్థిక విషయాలలో ప్రయోజనాలను లభించబోతుంది. ఆకస్మిక పరిణామాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. చట్టపరమైన లేదా ఆర్థిక విషయాలలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఇది ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.కుటుంబ పరంగా ఆర్ధిక విషయాల్లో సహనం అవసరం.
వృశ్చిక రాశి..
శుక్ర గ్రహ సంచారం వృశ్చిక రాశి వారికి అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. ఈ సమయంలో ఆధ్యాత్మికత పట్ల మొగ్గు చూపుతారు. ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. మీ జీవితంలో కొత్త అనుభవాలు లభిస్తాయి. వివాహితుల కుటుంబంలో సంతోషకరమైన రోజులు ప్రారంభమవుతాయి. ఇది వృత్తిపరమైన విజయానికి సహాయపడుతుంది.
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