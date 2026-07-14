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శుక్ర సంచారంతో ఈ 5 రాశులకు త్వరలో అపార ధనయోగం..! పట్టిందల్లా బంగారం..

Shukra Gochar 2026: 2026లో శుక్ర గ్రహ సంచారం  కొన్ని రాశుల వారికి మంచి రోజులను తీసుకురాబోతుంది.  సింహరాశిలో శుక్ర, కేతువుల కలయిక వలన 5 రాశులకు అపార ధనయోగం కలగబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది.  శుక్ర గ్రహ సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందబోతున్నారో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 14, 2026, 05:25 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:25 AM IST
శుక్ర సంచారంతో ఈ 5 రాశులకు త్వరలో అపార ధనయోగం..! పట్టిందల్లా బంగారం..
Image Credit: Shukra Gocharam (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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శుక్ర సంచారంతో ఈ 5 రాశులకు త్వరలో అపార ధనయోగం..! పట్టిందల్లా బంగారం..
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