/శుక్ర సంచారంతో ఈ 5 రాశులకు త్వరలో అపార ధనయోగం..! పట్టిందల్లా బంగారం..

Venus Transit 2026: శుక్ర గ్రహ సంచార జాతకం.. శుక్రుని రాశి మార్పు చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. శుక్రుడు, ప్రతి రాశిపై తనదైన ప్రభావం చూపుతాడు. ప్రస్తుతం, శుక్రుడు సింహరాశిలో ప్రత్యక్ష గమనంలో సంచరిస్తున్నాడు. సింహరాశికి అధిపతి సూర్యుడు. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, సంపదను ఇచ్చే శుక్ర గ్రహం సింహరాశిలో సంచరించడం ఆగస్టు 1వ తేదీ వరకు ఉండబోతుంది. ఈ శుక్ర సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి మంచి రోజులను తీసుకురాబోతుంది. సింహరాశిలో శుక్ర, కేతువుల కలయిక కూడా ఏర్పడుతోంది. సింహరాశిలో జరిగే ఈ శుక్ర సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందబోతున్నారో చూద్దాం.
సింహరాశిలో శుక్ర సంచారం శుభవార్తలను తీసుకువస్తుంది. సింహరాశిలో శుక్ర సంచారం తుల, వృశ్చిక, కన్య, వృషభ , మీన రాశుల వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారికి సింహరాశిలో సూర్య సంచారం అత్యంత శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. గత కొంత కాలంగా నిలిచినపోయిన డబ్బు మీ చేతికి అందుకుతంది. మీరు కుటుంబం, పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. గతంలో పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఏదైనా పెట్టుబడి మీ ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది.
తులా రాశి: తులా రాశి వారికి సింహరాశిలో సూర్య సంచారం అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. సమాజంలో మీ సామాజిక హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారవేత్తలకు శుభవార్త అందుకుంటారు. వ్యాపారవేత్తలకు ఈ రోజు అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. గతంలో చేసిన ఋణాలను తీరుస్తారు.
వృశ్చిక రాశి : సింహరాశిలో సూర్య సంచారం వృశ్చిక రాశి వారికి అద్బుతంగా ఉండబోతుంది. ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. మీరు వ్యాపార విషయాలలో ప్రయోజనం పొందుతారు. మీరు పని నిమిత్తం ప్రయాణించవలసి రావచ్చు. సంపద పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది.
మీన రాశి: సింహరాశిలో సూర్య సంచారం మీన రాశి వారికి అదృష్ణం తీసుకురాబోతుంది. మీ జీవితంలో కొత్త మార్పును చూస్తారు. మీరు న్యాయపరమైన విషయాలలో విజయం సాధిస్తారు. సంవత్సరాలుగా నిలిచిపోయిన పనుల్లో వేగం పుంజుకుంటుంది.
కన్య రాశి: సింహరాశిలో సూర్య సంచారం కన్యారాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. మీ ఆర్థిక సమస్యలు క్రమంగా పరిష్కారం అవుతాయి. పూర్వీకులకు సంబంధించిన వివాదాలు సమసిపోతాయి. మీ తల్లి ఆరోగ్యం గురించి మీకు కొన్ని శుభవార్తలు వింటారు.
Disclaimer: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం అని ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పడం లేదు. జ్యోతిష్య పండితులు.. గ్రహ గతులు, గ్రహ గోచారం ఆధారంగా ఈ సమాచారం ఇవ్వబడింది. ఇది ఆయా వ్యక్తుల వ్యక్తిగత పుట్టిన సమయం ఆధారంగా వేర్వేరు వేర్వేరగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి. జీ న్యూస్ మీడియా ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
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