/4 రోజుల్లో శుక్రుడి అద్భుతమైన అడుగు.. ఈ 7 రాశుల వారి దశ తిరగబోతుంది..!!

Shukra Transit 2026: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడు ప్రేమ, ధనం, విలాసాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటాడు. శుక్రుడు తన గమనాన్ని మార్చుకుని కొత్త నక్షత్రరాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడల్లా.. అది అందరి జీవితాలపై పెను ప్రభావం చూపనుంది. సెప్టెంబర్లో, శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన తులారాశికి తిరిగి రాబోతున్నాడు. దీని వలన కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలను మార్చబోతుంది.
ఈ కాలంలో, మొత్తం ఏడు రాశుల వారికి శుక్రుని వల్ల ప్రయోజనం కలగబోతుంది. ఈ మార్పు 7 రాశుల వారిపై వృత్తి, వ్యాపార సంబంధాల్లో డబ్బు పరంగా తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది.
మేష రాశి.. సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ తర్వాత మేషరాశి వారికి పరిస్థితులు మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. పనిలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. కొందరికి కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించవచ్చు. మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలు మంచి ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుంటారు. మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. భాగస్వాములతో సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. మీ ఆర్థిక సమస్యలు సమసిపోతాయి.
కర్కాటక రాశి: ఈ సమయం కర్కాటక రాశి వారికి చాలా మంచిదని చెప్పాలి. మీరు చేసే పనిలో మీ పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంటారు. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. మీరు కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఆర్థిక విషయాలు మునుపటి కంటే చాలా మెరుగ్గా ఉండనున్నాయి.
మకర రాశి: సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ నుండి మకర రాశి వారికి జీవితం కొత్త పుంతలు తొక్కుతుంది. కెరీర్లో పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ప్రాజెక్ట్ నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు క్రమంగా పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో, కొత్త వస్తువులను కొనుగోలు చేయడానికి డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. ఆదాయం, వ్యయాల మధ్య సమతుల్యత కొనసాగుతుంది.
ధనుస్సు రాశి: ఈ శుక్ర సంచారం ధనుస్సు రాశి వారికి ఆర్థికంగా, ప్రేమ విషయాలలో ప్రయోజనకరిగా ఉండబోతుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులను కనుగొనే అవకాశాలున్నాయి. పాత పెట్టుబడుల నుండి లాభాలు అందుకుంటారు. మీపై ఆర్థిక ఒత్తిడి గతంలో కంటే తక్కువగా ఉండబోతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో కూడా మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. మీ సంబంధంలో ప్రేమ పెరిగి, సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
కన్యా రాశి: సెప్టెంబర్ 2 తర్వాత కన్యారాశి వారికి ఆర్థిక ఉపశమనం లభించవచ్చు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. అనేక సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. కొందరు ఉద్యోగాలు మారాలనే నిర్ణయం తీసుకుంటారు. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాలకు ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. ఇతరులతో మీ సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి.
తులా రాశి: శుక్రుడు తులారాశిలో సంచారం వలన ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ సమయం ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. మీ పనులు సాఫీగా ముందుకు సాగుతాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం తొణికిసలాడుతుంది. మీ వ్యక్తిత్వం గతంలో కంటే మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. గతంలో ఉన్న సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న ఆర్థిక విషయాలు క్రమంగా ముందుకు సాగుతాయి.
కుంభరాశి: సెప్టెంబర్ 2 తర్వాత కుంభరాశి వారికి ఆర్థికంగా స్వర్ణయుగం అని చెప్పాలి. మీరు ఉద్యోగానికి సంబంధించిన ఏవైనా సమస్యలుంటే పరిష్కరించుకుంటారు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడం లేదా దానిలో పెట్టుబడి పెట్టడం గురించి ఆలోచించవచ్చు. కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయం గడపుతారు. ఇల్లు, విలాసాలపై ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉంది.
Disclaimer (గమనిక): ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, సమాచారంతో పాటు ఆయా రాశులు వారు పుట్టిన సమయంలో ఉన్న గ్రహ గతుల ఆధారంగా వివిధ వ్యక్తులకు వివిధ రకాలుగా ఉండబోతుంది. అందరికీ ఒకే రకమైన ఫలితాలు ఉండవు. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.