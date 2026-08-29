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4 రోజుల్లో శుక్రుడి అద్భుతమైన అడుగు.. ఈ 7 రాశుల వారి దశ తిరగబోతుంది..!!

Shukra Gochar Effect: సెప్టెంబర్ 2వ తేదీన శుక్రుడు తన రాశిని మార్చుకోబోతున్నాడు. అది తులారాశిలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే, మొత్తం ఏడు రాశులకు ప్రయోజనం కలగబోతుంది. శుక్రుడి రాశి మార్పు ఏయే రాశులకు అద్భుతమైన ప్రయోజనం కలగబోతుందో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 29, 2026, 05:18 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:20 AM IST
4 రోజుల్లో శుక్రుడి అద్భుతమైన అడుగు.. ఈ 7 రాశుల వారి దశ తిరగబోతుంది..!!
Image Credit: Shukra Gochar 2026 (ZEE File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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