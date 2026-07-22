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శుక్ర సంచారంతో ఈ 4 రాశులకి బంపర్ లాభాలు..! మీరున్నారా..

Shukra Gocharam 2026: గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి మారుతూ ఉంటాయి. ఇలా మారడం వలన కొన్ని శుభాశుభా ఫలితాలుంటాయి. తాజాగా  శుక్రుడు ఉత్తరఫల్గుణి నక్షత్రరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఉత్తరఫల్గుణి నక్షత్రరాశి సింహం. దీనికి సూర్యుడు అధిపతి. సూర్య నక్షత్రరాశిలో శుక్రుని సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందబోతున్నారో ఓ లుక్కేద్దాం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 22, 2026, 05:04 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:05 AM IST
శుక్ర సంచారంతో ఈ 4 రాశులకి బంపర్ లాభాలు..! మీరున్నారా..
Image Credit: Shukra Gochar (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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