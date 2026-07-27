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కన్యారాశిలో శుక్ర సంచారం: 5 రోజుల తర్వాత ఈ 5 రాశులకి డబ్బే డబ్బు..!

Shukra Gocharam 2026:జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, శుక్ర గోచారం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది.  సంపద, ప్రేమ ,  సౌందర్యానికి అధిపతి అయిన శుక్రుని సంచారం ప్రతి రాశిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ప్రస్తుతం శుక్రుడు సూర్యుని రాశి అయిన సింహరాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. త్వరలో, శుక్రుడు బుధ రాశిలోకి ప్రవేశించున్నాడు. శుక్రుని సంచారంలో మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. శుక్రుడు కన్య రాశిలో ఆగష్టు 1 నుంచి సెప్టెంబర్ 2 వరకు బుధుడికి సంబంధించిన కన్యారాశిలో సంచరించనున్నాడు. బుధ రాశిలో ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి మంచి రోజులను తీసుకురాబోతుంది.  శుక్ర సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారికి శుభాలు కలగనున్నాయో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 27, 2026, 05:09 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:10 AM IST
కన్యారాశిలో శుక్ర సంచారం: 5 రోజుల తర్వాత ఈ 5 రాశులకి డబ్బే డబ్బు..!
Image Credit: Shukra Gocharam (ZEE News File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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కన్యారాశిలో శుక్ర సంచారం: 5 రోజుల తర్వాత ఈ 5 రాశులకి డబ్బే డబ్బు..!
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