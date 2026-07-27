/కన్యారాశిలో శుక్ర సంచారం: 5 రోజుల తర్వాత ఈ 5 రాశులకి డబ్బే డబ్బు..!

Venus Transit: శుక్రుడు నిర్ణీతమైన కొన్ని రోజులకు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు. శుక్రుడు ఎప్పటికప్పుడు తన సంచారం మారుస్తూ ఉంటాడు. శుక్రుని సంచారం శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. శుక్రుడిని అందం, ఆనందం, డబ్బు, వైభవం, ప్రేమకు కారకగా గ్రహం. శుక్రుని సంచారం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఆనందం,శాంతి, ప్రేమ, శ్రేయస్సును తీసుకురాబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం, శుక్రుడు సూర్యుని రాశి అయిన సింహరాశిలో ఉన్నాడు. సంపదను ఇచ్చే శుక్రుని సంచారం వల్ల అనుకూల, ప్రతికూల ఫలితాలు రెండూ వుంటాయి. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, జూలై 29వ తేదీ ఉదయం శుక్రుడు పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రం నుంచి ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రానికి సూర్యుడిని అధిపతి. ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రంలో శుక్రుని సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనం కలగబోతుందో కొంత మంది పండితులు ఏం చెబుతున్నారంటే..
ధనుస్సు రాశి..
ధనుస్సు రాశి వారికి సూర్య నక్షత్రంలో శుక్రుని సంచారం అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్టు పండితులు చెబుతున్నాయి. సూర్య నక్షత్రమైన ఉత్తర ఫల్గుణిలో శుక్రుని సంచారం ధనుస్సు రాశి వారికి కొన్ని ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. వ్యాపారంలో లాభాలను ఆర్జిస్తారు. అంతేకాదు తమ వ్యూహాలకు పదను పెడతారు. మీ ఆర్ధిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. విద్యార్ధులు పోటీ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధిస్తారు.
వృశ్చిక రాశి..
సంపదను ఇచ్చే శుక్రుని సంచారం వల్ల వృశ్చికం, 8 రోజుల తర్వాత ఈ 4 రాశుల వారికి సంపదలు కలగబోతున్నట్టు గ్రహ సంచారం చెబుతుంది. ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రంలో శుక్రుని సంచారం వృశ్చిక రాశి వారికి అద్భుతమైన సమయంగా ఉండబోతుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. విద్యార్థులు తమ చదువుపై దృష్టి సారించాలి. కొత్త ఇంటి కల నెరవేరే అవకాశం ఉంది. నూతన వస్తు వాహనాలను కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి.
మీన రాశి..
మీన రాశి వారికి సూర్య నక్షత్రంలో శుక్రుని సంచారం మీ జీవితాన్ని అద్భుతం చేయబోతుంది. సూర్య నక్షత్రమైన ఉత్తర ఫల్గుణిలో శుక్రుని సంచారం మీన రాశి వారి జీవితం పూర్తిగా మారబోతుంది. ఈ సమయం విద్యార్థులకు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అన్ని పరీక్షల్లో మీదే పై చేయి. వారు తమ చదువుపై దృష్టి పెడతారు. పెద్దలకు పూర్వీకులకు సంబంధించిన ఆస్తిపాస్తులు కలిసొస్తాయి. మీ తోబుట్టువులుతో మంచి సమయం గడుపుతారు.
కుంభ రాశి..
సూర్యుని నక్షత్రంలో శుక్రుని సంచారం కుంభ రాశి వారికి ఎలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. సూర్యుని ఉత్తరఫల్గుణి నక్షత్రంలో శుక్రుని సంచారం కుంభ రాశి వారికి శుభ సమయాలను తీసుకురాబోతుంది. మీ తల్లితో సమయం గడపుతారు. ఈ సమయం మీకు శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. వ్యాపారవేత్తలు గణనీయమైన లాభాలను అందుకుంటారు. భాగస్వాములతో మంచి ఒప్పందాన్ని కుదురుతుంది.
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