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మఘా నక్షత్రంలోకి కేతువు.. ఈ రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, అదృష్టం మామూలుగా లేదు!

Shukra Ketu Yuti In Leo 2026: జూలై 4వ తేదిన సింహ రాశిలో శుక్ర, కేతువుల కలయిక కారణంగా ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు రాబోతున్నాయి. ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అనుకోకుండా ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా మారుతుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 02, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:41 AM IST
మఘా నక్షత్రంలోకి కేతువు.. ఈ రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, అదృష్టం మామూలుగా లేదు!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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మఘా నక్షత్రంలోకి కేతువు.. ఈ రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, అదృష్టం మామూలుగా లేదు!
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