Shukra Lakshmi Yogam: శుక్రుడి సంచారంతో పవర్ ఫుల్ లక్ష్మీ రాజ యోగం.. ఈ 6 రాశుల ఇంట్లో డబ్బుల మూటలు..

Shukra Lakshmi Yogam 2026:  గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాయి. ఇలా సంచరించడం వలన కొన్ని యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. అలాంటి యోగాల్లో శుక్ర లక్ష్మీ రాజ్యయోగం. ఈ యోగం వలన కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలను సమూలంగా మార్చబోతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 5, 2026, 06:00 AM IST

శుక్రుడు, ఆనందంతో పాటు సంపద, సంతోషాన్ని ఇచ్చి గ్రహం. ప్రస్తుతం శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన వృషభ రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ సంచారం వలన శుక్రుడు బలం అమాంతం పెరగబోతుంది. దీని వలన కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన సంపద ఇవ్వబోతుంది.  శుక్రుడు సాధారణంగా తనకు ఇష్టమైన రాశులకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు. శుక్రునికి ఇష్టమైన రాశులు వృషభం, మిథునం, కన్య, తుల, మకరం, కుంభం. వాటి అధిపతులైన శని దేవుడు, బుధుడు శుక్రునికి స్నేహపూర్వక గ్రహాలు. ఈ నెల 14వ తేదీన శుక్రుడు వృషభం నుండి మిథున రాశిలోకి  ప్రవేశించినప్పుడు, అది వారికి ఖచ్చితంగా అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. 

వృషభ రాశి: ఈ రాశికి అధిపతి అయిన శుక్రుడు, ఈ రాశి వారికి ఈ సమయంలో  ఊహించని ధనలాభం కలిగించబోతుంది. అంతేకాదు గత కొన్నేళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న ధనం వీరి చెంతకు రాబోతుంది.  సంపదను ప్రసాదించే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశి వారు సుఖాలతో పాటు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపబోతున్నారు. కొద్దిపాటి ప్రయత్నంతో ఆదాయం భారీగా పెరకబోతుంది. 

కన్య రాశి: కన్య రాశికి అదృష్ట గృహం అదృష్ట స్థానంలో  శుక్రుడి సంచారం కన్య రాశి వారి ఆదాయాన్ని పెంచబోతుంది. అంతేకాదు నూతన గృహ యోగం కలిసి రాబోతుంది.  పట్టిందల్లా బంగారం అన్నట్టుగా ఉంటుంది. గతంలో కంటే మీ జీవనశైలి మారుతుంది. విలాసవంతమైన జీవితం అనుభవిస్తారు. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. 

తులా రాశి: తులా రాశి  అధిపతి అయిన శుక్రుడు దాని స్వ గృహమైన వృషభంలో సంచరిస్తున్నాడు.  ఇది రెండుసార్లు ధన యోగాలను తీసుకువచ్చే అవకాశాలున్నాయి.  ఈ రాశి వారి కోరికలలో చాలా వరకు నెరవేరుతాయి. గృహ సంబంధమైనవి కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. గతంలో కంటే మీ జీవితం మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. 

మిథున రాశి : ఈ రాశికి అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహమైన శుక్రుడు  వ్యయం గృహంలో సంచరించడం వలన కొంత ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది. అంతేకాదు విద్యార్ధులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగులు చేసే పనిలో ప్రమోషన్ లభించే అవకాశాలున్నాయి. పెళ్లి కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి ఈ యేడాది వివాహా యోగం ఉండబోతుంది. 

మకర రాశి: మకర రాశికి శుక్రుడు పంచమ భావంలోకి ప్రవేశించడం వలన గత కొన్ని రోజులుగా ఎదురు చూస్తోన్న ఉద్యోగం లభించే అవకాశాలున్నాయి. పోటీ పరీక్షల్లో  విజయం సాధిస్తారు.  ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి. జీత,  భత్యాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు చేసే పనిలో ప్రమోషన్ లభించే అవకాశాలున్నాయి. మీకు విదేశాలలో ఉద్యోగం లభిస్తుంది.

కుంభ రాశి: కుంభ రాశికి శుక్రుడు చతుర్థ భావంలోకి ప్రవేశించడం వలన రాజయోగాలతో పాటు ధన యోగాలు కూడా లభించబోతున్నాయి.  ఉద్యోగులు,  నిరుద్యోగులకు ఇది శుభపరిణామం. గతంలో కంటే మీ సంపద పెరుగుతంది. కొత్తగా పెళ్లైన వారికి వివాహా యోగం సిద్ధించబోతుంది. 

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం హిందూ మత విశ్వాసాలు, పంచాంగాల్లో గ్రహ గోచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనికి జ్యోతిష్య రత్నాకరం, జ్యోతిష్య శాస్త్రానికి సంబంధించిన గ్రంథాల్లో ప్రస్తావించబడ్డాయి.  జీ  న్యూస్  మీడియా ఈ వార్తను  ధృవీకరించడం లేదు.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

