Shukra Maha Yogam: త్వరలో పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలో శుక్రుడు.. నక్కతోక తొక్కబోతున్న రాశులు ఇవే..

వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో శుక్రుడు ప్రేమ, అందం, ఆనందాన్ని ప్రసాదించే గ్రహం అని చెప్పాలి. 2025 డిసెంబర్ 30న మూలా నక్షత్రం నుంచి పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని వలన కొంతమంది జీవితాల్లో శుక్రుడు వెలుగులు ప్రసాదించబోతున్నాడు. శుక్రుడు పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, దాని ప్రభావం మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు ఉన్న అన్ని రాశిచక్రాలపై ప్రభావం కనిపిస్తుంది. అయితే శుక్రుడు నక్షత్ర మార్పు వలన నాలుగు రాశుల వారు నక్కతోక తొక్కబోతున్నారు.
మీన రాశి..
శుక్రుడి పూర్వాషాడ నక్షత్రంలోకి మారడం వలన ఈ రాశి వారికి స్వర్ణ యుగాన్ని ప్రారంభమైనట్టే అని చెప్పాలి. పిల్లలకు సంబంధించి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఇంట్లో వివాహం వంటి శుభ సంఘటనలు జరుగుతాయి. నైపుణ్య రంగంలో పనిచేసే వారికి ఇది చాలా లక్కీ టైమ్ అని చెప్పాలి. అన్ని వైపుల నుండి డబ్బు చేతికి అందుతుంది.
తులా రాశి..
శుక్ర పూర్వాషాఢ నక్షత్ర మార్పు తులా రాశి వారికి చాలా శుభప్రదమైన సమయాన్ని తీసుకురాబోతుంది. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలు అందుకోబోతున్నారు. ఇది మానసికంగా చాలా ధృఢంగా ఉంటారు. మీరు మీ పిల్లల నుండి ఇంట్లో మంచి శుభవార్తను అందుకుంటారు. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుండి మీరు భారీ లాభాలను అందుకుంటారు.
మకర రాశి..
శుక్రుడి పూర్వాషాఢ నక్షత్ర మార్పు మకర రాశి వారికి విదేశాలకు వెళ్లాలనే కలను నిజం చేయబోతుంది. ఇది వారి కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాబోతుంది. శుక్రుడి సంచార ప్రభావం కారణంగా ఆస్తికి సంబంధించిన పనులు కలిసి వస్తాయి. గత కొంత కాలం ఈ రాశి వారిని వేధిస్తున్న సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. మీరు జీవితంలోని ఒత్తిళ్ల నుండి బయటపడతారు. ప్రతిచోటా విజయాన్ని అందుకుంటారు.
వృషభ రాశి..
శుక్రుడు పూర్వాషాఢ నక్షత్రానికి సంచారం వలన వృషభ రాశి వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు రాబోతున్నాయి. దీని వలన వృషభ రాశి జీవితంలో కష్టమైన రోజుల నుండి ఉపశమనం లభించబోతుంది. ఇది మీ ఆర్థిక జీవితంలో ఎక్కువ సానుకూలతను తీసుకురాబోతుంది. మీ వివాహ జీవితంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. కొత్త ఇల్లు కొనాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఇది మంచి సమయం అని చెప్పాలి.
గమనిక: ప్రియమైన పాఠక నేస్తాల్లారా.. ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, హిందూ ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథాల్లో ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.
