Shukraditya Rajayoga:మకర రాశిలో అద్వీతీయమైన శుక్రాదిత్య రాజ యోగం.. ఈ 3 రాశులకు స్వర్ణయుగమే..

Shukraditya Rajayoga: భౌతిక సుఖాల గ్రహం అయిన శుక్రుడు,  ఆత్మ కారుకుడైన సూర్యుడి కలయికతో  శుక్రాదిత్య యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం మకర రాశిలో ఏర్పడబోతుంది. ఈ రాశిలోని కొంతమంది దీని నుండి ఎంతో ప్రయోజనం పొందబోతున్నారు. ఈ రాశి వ్యక్తులు వారి జీవితంలోని ప్రతి అంశంలోనూ సానుకూల ప్రభావాలను అనుభవించవచ్చు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 12, 2026, 11:01 AM IST

Shukraditya Rajayoga Effect: జనవరి 14న, సూర్యుడు, శుక్రుడు శుక్రాదిత్య యోగాన్ని ఏర్పరుస్తారు. శుక్రుడు, సూర్యుడి ఈ కలయిక వల్ల ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో తెలుసుకోండి. ఈ రాశి వ్యక్తులు వారి జీవితంలో పెరుగుదలను చూస్తారు. ముఖ్యంగా వారు తమ కెరీర్, ఆర్థిక రంగంలో గొప్ప విజయాన్ని పొందుతారు. ఆ అదృష్ట రాశులవారో తెలుసుకోండి... 

కన్య రాశి: శుక్రాదిత్య యోగం ఏర్పడటం వల్ల కన్య రాశి వారికి సృజనాత్మకత పెరుగుతుంది. మీరు కళా రంగంలో ఉన్నవారు ముందుకు సాగుతారు. మీరు సంగీతం లేదా నటనలో పాల్గొంటే, మీ పనికి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మీ కుటుంబ జీవితంలో కూడా ఆహ్లాదకరమైన మార్పులు సంభవించవచ్చు. మీ ప్రేమ జీవితం తిరిగి గాడిలో పడుతుంది. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశం ఉంది. మీ ఆరోగ్యం కూడా మెరుగు పడుతుంది.

మేష రాశి: శుక్రాదిత్య యోగం ఏర్పడటం మీకు శుభప్రదం అని చెప్పారు. ఈ యోగం మీ కర్మ భావంలో ఏర్పడుతుంది.  కాబట్టి మీరు మీ కెరీర్‌లో సానుకూల మార్పులను అనుభవిస్తారు. కొందరు ప్రమోషన్లు పొందవచ్చు.  ఆదాయంలో మరింత పెరుగుదలను చూడవచ్చు. మీరు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలను  కనుగొంటారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిలో కూడా మెరుగుదలను చూస్తారు. మీరు సానుకూలతతో నిండి ఉంటారు.  జీవితంలోని ప్రతి అంశాన్ని ఆస్వాదించగలరు.

ధనుస్సు రాశి: మీ సంపద గృహంలో శుక్రాదిత్య యోగం ఏర్పడబోతుంది.  ఇది మీకు ఆర్థిక లాభాలతో పాటు  మంచి అవకాశాలను అందించబోతుంది. మీరు సానుకూల సామాజిక ఫలితాలను కూడా అనుభవిస్తారు. కొందరు వారి పెట్టుబడుల నుండి ప్రయోజనం అందుకుంటారు. మీ సామర్థ్యాలు పనిలో ప్రకాశిస్తాయి. మీరు మీ సీనియర్ల నుండి ప్రశంసలు పొందవచ్చు. కొందరికి ప్రయాణించే అవకాశం ఉండవచ్చు. ఈ పర్యటనలు మీకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ వనరుల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ  న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించలేదు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Shukraditya Yoga in CapricornSurya GocharShukra GocharreligionShukra Grah

