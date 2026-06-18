Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /Shukraditya Rajayogam: శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఫలితంలో ఈ రాశులకు అన్ని శుభాలే.. మంచి రోజులు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి..

Shukraditya Rajayogam: శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఫలితంలో ఈ రాశులకు అన్ని శుభాలే.. మంచి రోజులు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి..

Shukraditya Rajayogam 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు నిరంతరం పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి. సూర్యుడు, శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం ఒకే రోజున మారబోనున్నాయి.  సూర్య, శుక్ర నక్షత్రాల మార్పులు మేషం నుండి మీన రాశి వరకు  ఉన్న రాశులపై ప్రభావం చూపనున్నాయి.  కొన్ని రాశుల వారికి, ఈ రెండు గ్రహాల నక్షత్ర మార్పులు అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండబోతున్నాయి. వాటి గురించి  మరింత లోతైన సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 18, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:55 AM IST
Shukraditya Rajayogam: శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఫలితంలో ఈ రాశులకు అన్ని శుభాలే.. మంచి రోజులు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి..
Image Credit: Shukraditya Rajayogam (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఫలితంలో ఈ రాశులకు అన్ని శుభాలే..
Shukraditya rajayogam18 min ago
2
Chanakya Niti1 hr ago
3
Jackpot To Govt Employees5:33 PM IST
4
Gk Quiz5:05 PM IST
5
scienceJun 17