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Vivo S2: ఏడేళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెర.. భారత్‌లోకి Vivo S2 రీ-ఎంట్రీ..

Vivo S2 India Launch: భారత మార్కెట్‌లోకి వివో S2 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ త్వరలో విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అత్యంత తక్కువ ధరలో లాంచ్‌ చేయబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 26, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:39 PM IST
Vivo S2: ఏడేళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెర.. భారత్‌లోకి Vivo S2 రీ-ఎంట్రీ..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Vivo S2: ఏడేళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెర.. భారత్‌లోకి Vivo S2 రీ-ఎంట్రీ..
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