Vivo S2 India Launch: టెక్ దిగ్గజం సంస్థ వివో (Vivo) భారత స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో మరొక స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది.. గత కొన్ని సంవత్సరాల పాటు విడుదల చేస్తానున్న ప్రకటించి.. ఐకానిక్ S సిరీస్ను భారత్లో తిరిగి విడుదల చేసేందుకు కంపెనీ సిద్ధమైంది. 2019లో భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వివో S1 తర్వాత.. దాదాపు ఏడేళ్ల తర్వాత వివో S2 మోడల్ను లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ క్రమంలో కంపెనీ ఇప్పటికే ఒక అధికారిక పోస్టర్ను విడుదల చేయగా.. టెక్ వర్గాల్లో ఈ ఫోన్పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ప్రముఖ టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆగస్టు 6న భారత్లో అధికారికంగా విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. లాంచ్ అయిన కొద్ది రోజులకే.. అంటే ఆగస్టు 11 నుంచి దీనిని విక్రయించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం..
వివో S2 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు..
కంపెనీ ఇంకా పూర్తి స్థాయి స్పెసిఫికేషన్లను అధికారికంగా వెల్లడించనప్పటికీ.. లీకైన వివరాల ప్రకారం ఈ ఫోన్ అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.59-అంగుళాల OLED ప్యానెల్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 1.5K రిజల్యూషన్తో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సమాచారం. గేమింగ్, వీడియో స్ట్రీమింగ్కు ఇది అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా సులభంగా అన్లాక్ చేయడానికి ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 (Snapdragon 8 Gen 5) చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ ఫోన్ 8GB RAM వేరియంట్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. దీని స్టోరేజ్ విషయానికి వస్తే.. 128GB (బేస్ మోడల్)తో పాటు 256GB ఆప్షన్లలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సమాచారం.. వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా ఈ ఫోన్ సఫైర్ బ్లూ (Sapphire Blue), రీగల్ బ్రాంజ్ (Regal Bronze)తో పాటు సిల్క్ వైట్ (Silk White) అనే మూడు రాయల్ కలర్స్లో లభించనుంది.
ధర వివరాలు..
భారత మార్కెట్లో వివో S2 ప్రీమియం మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో పోటీపడే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. దీని బేస్ వేరియంట్ ధర సుమారు రూ. 38,000 నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఫుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్న టాప్ వేరియంట్ ధర రూ. 42,000 వరకు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. డిజైన్, పనితీరుకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే.. స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు ఈ వివో S2 ఒక మంచి ఆప్షన్గా నిలవబోతోందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
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