Solar Eclipse 2025: ఒకే నెలలో రెండు గ్రహణాలు..ఈ రాశులు ఇవి దానం చేస్తే ఎలాంటి కీడు వాటిల్లదు!

Solar Eclipse 2025 Zodiac Signs Remedies: ఒకే నెలలో రెండు గ్రహాణాలు రావడం అరుదు. కానీ, అలాంటి అరుదైన ఘటన సెప్టెంబరు నెలలో జరగనుంది. ఇప్పటికే ఈ నెలలో చంద్రగ్రహణం పూర్తయ్యింది. ఇప్పుడు సెప్టెంబరు 21న సూర్య గ్రహణం రానుంది. ఈ సూర్యగ్రహణం రోజున మీరు మీ రాశి ప్రకారం కొన్ని వస్తువులను దానం చేస్తే, గ్రహణానికి సంబంధించిన అశుభ ప్రభావాల ప్రభావం తగ్గుతుంది. దీనితో పాటు, అనేక సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.
మేషం: మేష రాశిని పాలించే గ్రహం కుజుడు, దాని దేవత హనుమంతుడు. అటువంటి పరిస్థితిలో సూర్యగ్రహణ అశుభ ప్రభావాలను తగ్గించడానికి లేదా నివారించడానికి , ప్రజలు బెల్లం, ఎరుపు రంగు బట్టలు, పప్పుధాన్యాలు వంటి ఎరుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయాలి.
వృషభం: వృషభ రాశి అధిపతి శుక్రుడు. కాబట్టి మీరు సూర్యగ్రహణ ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవాలనుకుంటే , ఈ రోజు తెలుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయండి. పెరుగు, పాలు, తెల్లని బట్టలు, చక్కెర మొదలైనవి దానం చేయోచ్చు.
మిథున రాశి: మిథున రాశి అధిపతి బుధుడు.. అధిష్టాన దేవత గణేశుడు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు సూర్యగ్రహణం తర్వాత వెంటనే ఆవుకు పచ్చి మేత నైవేద్యం పెట్టడం ప్రయోజనకరం . దీనితో పాటు, పేదలకు పచ్చి పప్పులు, బట్టలు, పచ్చి కూరగాయలను దానం చేయడం కూడా శుభప్రదం, ఫలప్రదం .
కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి అధిపతి చంద్రుడు.. అధిష్టాన దేవత మహాదేవుడు . ఈ పరిస్థితిలో ఈ రాశి వారు తెలుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయాలి. పాలు, పెరుగు, చక్కెర లేదా తెల్లని బట్టలు లేదా ముత్యాలను దానం చేయడం శుభప్రదం .
సింహం: ఈ రాశి అధిపతి సూర్యుడు, కాబట్టి సూర్యగ్రహణం తర్వాత వెంటనే ఎరుపు లేదా నారింజ రంగు దుస్తులతో పాటు బెల్లం, గోధుమలు, రాగి పాత్రలను దానం చేయడం వల్ల జీవితంలో చాలా మంచి ప్రభావం ఉంటుంది.
కన్య: కన్యా రాశి అధిపతి బుధుడు. ఈ రాశి వారు ఆకుపచ్చ పప్పులు లేదా కాంస్య పాత్రలను పేదలకు దానం చేస్తే , వారికి అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఆకుపచ్చ కూరగాయలు, ఆకుపచ్చ బట్టలు మొదలైనవి దానం చేయడం వల్ల కూడా గ్రహణ ప్రభావం తగ్గుతుంది .
తుల రాశి: శుక్రుడు తులారాశి అధిపతి . ఈ రాశి వారు తెల్లని లేదా ఖరీదైన వస్తువులను దానం చేస్తే, గ్రహణ ప్రభావం తగ్గుతుంది. పెరుగు, చక్కెర, పాలు వంటి వస్తువులను దానం చేయడం కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశిని పాలించే గ్రహం కూడా కుజుడు. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ సూర్యగ్రహణం తర్వాత, పేదలకు పప్పులు, బెల్లం, ఎర్రటి బట్టలు, పండ్లు మొదలైనవి దానం చేయడం వల్ల చాలా మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి .
ధనుస్సు: ధనుస్సు రాశిని పాలించే గ్రహం బృహస్పతి. ఈ రాశిచక్రం వ్యక్తులు సూర్యగ్రహణం తర్వాత పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది .
మకరం: ఈ రాశి అధిపతి శని .. కాబట్టి సూర్యగ్రహణ సమయంలో ఆవ నూనె , నువ్వులు, ఇనుప పాత్రలను దానం చేయడం చాలా శుభప్రదం.
కుంభ రాశి: ఈ రాశిని పాలించే గ్రహం శని. సూర్యగ్రహణం తర్వాత , ఈ రోజు ఆవ నూనె , నువ్వులు , ఇనుప ఉత్పత్తులు మొదలైన వాటికి చాలా పవిత్రమైనది .
మీనం: మీన రాశి వారికి అధిపతి బృహస్పతి . ఈ రాశి వారు సూర్యగ్రహణం తర్వాత వెంటనే పసుపు పండ్లు, పసుపు బట్టలు, పప్పుధాన్యాలు మొదలైన వాటిని దానం చేస్తే, వారు గ్రహణం ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు .
