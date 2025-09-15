English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Solar Eclipse 2025: ఒకే నెలలో రెండు గ్రహణాలు..ఈ రాశులు ఇవి దానం చేస్తే ఎలాంటి కీడు వాటిల్లదు!

Solar Eclipse 2025 Zodiac Signs Remedies: ఒకే నెలలో రెండు గ్రహాణాలు రావడం అరుదు. కానీ, అలాంటి అరుదైన ఘటన సెప్టెంబరు నెలలో జరగనుంది. ఇప్పటికే ఈ నెలలో చంద్రగ్రహణం పూర్తయ్యింది. ఇప్పుడు సెప్టెంబరు 21న సూర్య గ్రహణం రానుంది. ఈ సూర్యగ్రహణం రోజున మీరు మీ రాశి ప్రకారం కొన్ని వస్తువులను దానం చేస్తే, గ్రహణానికి సంబంధించిన అశుభ ప్రభావాల ప్రభావం తగ్గుతుంది. దీనితో పాటు, అనేక సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 15, 2025, 08:54 AM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Old 20 Rupee Note Sale: మీ జేబులో పాత 20 రూపాయల నోట్లుంటే.. ఏం చేయకుండా రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
7
Old 20 Notes
Old 20 Rupee Note Sale: మీ జేబులో పాత 20 రూపాయల నోట్లుంటే.. ఏం చేయకుండా రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
Renu Desai: ఆడవాళ్లు ఏమైనా పిల్లల్ని కనే మెషిన్సా..? పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్‌కి ఇచ్చిపడేసిన రేణు దేశాయ్.. అసలేం జరిగిందంటే..!
5
Renu Desai Strong Warning
Renu Desai: ఆడవాళ్లు ఏమైనా పిల్లల్ని కనే మెషిన్సా..? పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్‌కి ఇచ్చిపడేసిన రేణు దేశాయ్.. అసలేం జరిగిందంటే..!
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
6
snake safety tips
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
Solar Eclipse 2025: ఒకే నెలలో రెండు గ్రహణాలు..ఈ రాశులు ఇవి దానం చేస్తే ఎలాంటి కీడు వాటిల్లదు!

Solar Eclipse 2025 Zodiac Signs Remedies: ఒకే నెలలో రెండు గ్రహాణాలు రావడం అరుదు. కానీ, అలాంటి అరుదైన ఘటన సెప్టెంబరు నెలలో జరగనుంది. ఇప్పటికే ఈ నెలలో చంద్రగ్రహణం పూర్తయ్యింది. ఇప్పుడు సెప్టెంబరు 21న సూర్య గ్రహణం రానుంది. ఈ సూర్యగ్రహణం రోజున మీరు మీ రాశి ప్రకారం కొన్ని వస్తువులను దానం చేస్తే, గ్రహణానికి సంబంధించిన అశుభ ప్రభావాల ప్రభావం తగ్గుతుంది. దీనితో పాటు, అనేక సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

మేషం: మేష రాశిని పాలించే గ్రహం కుజుడు, దాని దేవత హనుమంతుడు. అటువంటి పరిస్థితిలో సూర్యగ్రహణ అశుభ ప్రభావాలను తగ్గించడానికి లేదా నివారించడానికి , ప్రజలు బెల్లం, ఎరుపు రంగు బట్టలు, పప్పుధాన్యాలు వంటి ఎరుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయాలి.

వృషభం: వృషభ రాశి అధిపతి శుక్రుడు. కాబట్టి మీరు సూర్యగ్రహణ ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవాలనుకుంటే , ఈ రోజు తెలుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయండి. పెరుగు, పాలు, తెల్లని బట్టలు, చక్కెర మొదలైనవి దానం చేయోచ్చు.

మిథున రాశి: మిథున రాశి అధిపతి బుధుడు.. అధిష్టాన దేవత గణేశుడు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు సూర్యగ్రహణం తర్వాత వెంటనే ఆవుకు పచ్చి మేత నైవేద్యం పెట్టడం ప్రయోజనకరం . దీనితో పాటు, పేదలకు పచ్చి పప్పులు, బట్టలు, పచ్చి కూరగాయలను దానం చేయడం కూడా శుభప్రదం, ఫలప్రదం .

కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి అధిపతి చంద్రుడు.. అధిష్టాన దేవత మహాదేవుడు . ఈ పరిస్థితిలో ఈ రాశి వారు తెలుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయాలి. పాలు, పెరుగు, చక్కెర లేదా తెల్లని బట్టలు లేదా ముత్యాలను దానం చేయడం శుభప్రదం .

సింహం: ఈ రాశి అధిపతి సూర్యుడు, కాబట్టి సూర్యగ్రహణం తర్వాత వెంటనే ఎరుపు లేదా నారింజ రంగు దుస్తులతో పాటు బెల్లం, గోధుమలు, రాగి పాత్రలను దానం చేయడం వల్ల జీవితంలో చాలా మంచి ప్రభావం ఉంటుంది.

కన్య: కన్యా రాశి అధిపతి బుధుడు. ఈ రాశి వారు ఆకుపచ్చ పప్పులు లేదా కాంస్య పాత్రలను పేదలకు దానం చేస్తే , వారికి అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఆకుపచ్చ కూరగాయలు, ఆకుపచ్చ బట్టలు మొదలైనవి దానం చేయడం వల్ల కూడా గ్రహణ ప్రభావం తగ్గుతుంది .

తుల రాశి: శుక్రుడు తులారాశి అధిపతి . ఈ రాశి వారు తెల్లని లేదా ఖరీదైన వస్తువులను దానం చేస్తే, గ్రహణ ప్రభావం తగ్గుతుంది. పెరుగు, చక్కెర, పాలు వంటి వస్తువులను దానం చేయడం కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశిని పాలించే గ్రహం కూడా కుజుడు. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ సూర్యగ్రహణం తర్వాత, పేదలకు పప్పులు, బెల్లం, ఎర్రటి బట్టలు, పండ్లు మొదలైనవి దానం చేయడం వల్ల చాలా మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి .

ధనుస్సు: ధనుస్సు రాశిని పాలించే గ్రహం బృహస్పతి. ఈ రాశిచక్రం వ్యక్తులు సూర్యగ్రహణం తర్వాత పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది .

మకరం: ఈ రాశి అధిపతి శని .. కాబట్టి సూర్యగ్రహణ సమయంలో ఆవ నూనె , నువ్వులు, ఇనుప పాత్రలను దానం చేయడం చాలా శుభప్రదం.

కుంభ రాశి: ఈ రాశిని పాలించే గ్రహం శని. సూర్యగ్రహణం తర్వాత , ఈ రోజు ఆవ నూనె , నువ్వులు , ఇనుప ఉత్పత్తులు మొదలైన వాటికి చాలా పవిత్రమైనది .

మీనం: మీన రాశి వారికి అధిపతి బృహస్పతి . ఈ రాశి వారు సూర్యగ్రహణం తర్వాత వెంటనే పసుపు పండ్లు, పసుపు బట్టలు, పప్పుధాన్యాలు మొదలైన వాటిని దానం చేస్తే, వారు గ్రహణం ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు .

(గమనిక: ఈ వ్యాసంలోని సమాచారాన్ని వివిధ మీడియా, వాస్తు శాస్త్రాలు, జ్యోతిష్కులు, పంచాంగం, ఉపదేశాలు, నమ్మకాలు, ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాల నుండి సేకరించి మీకు అందించడం జరిగింది. మా ఉద్దేశం సమాచారాన్ని అందించడం మాత్రమే. దీనికి ZEE తెలుగు న్యూస్ బాధ్యత వహించదు.) 

Also Read: Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!

Also Read: Mission Vatsalya: ఏపీలో మరో కొత్త పథకం..నెలకు రూ.4000..ఎక్కడ దరఖాస్తు చేయాలంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Solar Eclipse 2025Surya Grahan 2025Aries to Pisces zodiac SignSurya Grahan On Sarva Pitru Amavasya 2025Surya Grahan 2025 last solar eclipse 2025 Date

Trending News