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Solar Eclipse: ఈ ఏడాది ఇదే చివరి సూర్యగ్రహణం! గ్రహణం ఎప్పుడు? సమయం ఇదే..భారత్‌లో కనిపిస్తుందా?

Solar Eclipse 2026: మరో 5 నెలల్లో ఈ ఏడాది ముగియనుంది. అయితే ఈ ఏడాదిలో చివరి సూర్య గ్రహణం గురించి ఇప్పుడు తెగ చర్చ జరుగుతోంది. ఎందుకంటే ఈ ఏడాది చివరి సూర్య గ్రహణం మరికొద్ది రోజుల్లో ఏర్పడనుంది. అయితే దాని వివరాలు ఏంటి? ఎప్పుడు సంభవిస్తుంది? భారతదేశంలో సూతకాలం ఉంటుందా? అనే విషయాలను తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 10, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:53 PM IST
Solar Eclipse: ఈ ఏడాది ఇదే చివరి సూర్యగ్రహణం! గ్రహణం ఎప్పుడు? సమయం ఇదే..భారత్‌లో కనిపిస్తుందా?
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Solar Eclipse: ఈ ఏడాది ఇదే చివరి సూర్యగ్రహణం! గ్రహణం ఎప్పుడు? సమయం ఇదే..భారత్‌లో కనిపిస్తుందా?
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