/Solar Eclipse 2026: మరికొద్ది గంటల్లో సూర్యగ్రహణం ప్రారంభం..ఈ రాశుల వారికి తస్మాత్ జాగ్రత్త!

Solar Eclipse 2026 Zodiac Signs: ఈ ఏడాది (2026) రెండవ సూర్యగ్రహణం ఆగస్టు 12న సంభవించనుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం ఈ గ్రహణం రాత్రి 9:04 గంటలకు ప్రారంభమై, రాత్రి 11:16 గంటలకు గరిష్ట దశకు చేరుకుని, ఆగస్టు 13 తెల్లవారుజామున 1:27 గంటలకు ముగియనుంది. అయితే, ఈ సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు. దీనివల్ల మన దేశంలో సూతక కాలం వర్తించదని జ్యోతిష్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, గ్రహాల గతులు, గోచారాల ప్రభావం అన్ని రాశులపై ఉంటుందని, కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
రాశుల వారీగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు..
మేష రాశి
మేష రాశి వారు తమ వృత్తి, ఉద్యోగాలపై మరింత ఏకాగ్రత పెట్టాలి. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటం మంచిది. అనవసర ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకుంటూ, ప్రతి విషయంలోనూ ఓపిక వహించాలి.
వృషభ రాశి
ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ప్రయాణాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి. కుటుంబంలో చిన్నపాటి వివాదాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది కాబట్టి, వాటిని పెద్దవి చేయకుండా ప్రశాంతంగా మాట్లాడి పరిష్కరించుకోవాలి.
సింహ రాశి
కోపాన్ని, తొందరపాటును పూర్తిగా నియంత్రించుకోవాలి. ఆవేశానికి పోయి ఎలాంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో ప్రతి అడుగు ఆచితూచి వేయాలి. కుటుంబ కలహాలకు దూరంగా ఉంటూ, ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.
మకర రాశి
ఆరోగ్యం విషయంలో ఎటువంటి నిర్లక్ష్యం తగదు. పనుల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టాన్ని తెస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యతగా ఉండాలి. ఆర్థిక లావాదేవీలు, పెట్టుబడుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించే ముందు సమగ్ర సమాచారం సేకరించడం ముఖ్యం. ప్రయాణాలలోనూ తగు జాగ్రత్తలు అవసరం.
పాటించాల్సిన పరిహారాలు..
ఈ సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించనప్పటికీ, జ్యోతిష్య ప్రభావం దృష్ట్యా సంయమనం పాటించడం ప్రయోజనకరం. "ఓం సూర్యాయ నమః" లేదా మహామృత్యుంజయ మంత్రం పఠించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభించడంతో పాటు ఎంతో శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది.
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