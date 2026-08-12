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Solar Eclipse 2026: మరికొద్ది గంటల్లో సూర్యగ్రహణం ప్రారంభం..ఈ రాశుల వారికి తస్మాత్ జాగ్రత్త!

Solar Eclipse 2026 Zodiac Signs: ప్రస్తుత ఏడాది (2026) రెండో సూర్యగ్రహణం ఈరోజు (ఆగస్టు 12) రాత్రి సంభవించనుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 9:04 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఈ గ్రహణం, రాత్రి 11:16 గంటలకు గరిష్ఠ దశకు చేరుకుని.. ఆగస్టు 13 తెల్లవారుజామున 1:27 గంటలకు ముగుస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు వెల్లడించారు. అయితే గ్రహణ సమయంలో ఈ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 12, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:55 PM IST
Solar Eclipse 2026: మరికొద్ది గంటల్లో సూర్యగ్రహణం ప్రారంభం..ఈ రాశుల వారికి తస్మాత్ జాగ్రత్త!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Solar Eclipse 2026: మరికొద్ది గంటల్లో సూర్యగ్రహణం ప్రారంభం..ఈ రాశుల వారికి తస్మాత్ జాగ్రత్త!
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