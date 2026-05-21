Solar Eclipse 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రజ్ఞులు, ఖగోళ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 2026 ఏడాది చివరి సూర్యగ్రహణం గురించి ఇప్పుడు తెగ చర్చ జరుగుతోంది. ఈ ఏడాది (2026)లో మొత్తం రెండు సూర్యగ్రహణాలు సంభవించనుండగా.. ఇప్పటికే ఒక సూర్య గ్రహణం ఫిబ్రవరి 17న పూర్తయ్యింది. ఇప్పుడు ఆగస్టులో మరో సూర్య గ్రహణం సంభవించనుంది.
2026లో రెండో సూర్యగ్రహణం ఆగస్టు 12న అనగా శ్రావణ మాస అమావాస్య నాడు సంభవించనుంది. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం.. ఈ గ్రహణం ఆశ్లేష నక్షత్రంలో కర్కాటక రాశిలో సంభవిస్తుంది. భారతకాలమానం ప్రకారం ఈ సూర్య గ్రహణం ఆగస్టు 12 రాత్రి 9.04 గంటల నుంచి ఆగస్టు 13 తెల్లవారుజామున 4.25 గంటల వరకు అనగా మొత్తంగా 7 గంటల 21 నిమిషాల పాటు ఈ గ్రహణం కొనసాగనుంది.
ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం.. ఇది సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం కాదని తెలుస్తోంది. వలయాకార సూర్యగ్రహణంగా విశ్లేషకులు దీన్ని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ గ్రహణ సమయంలో చంద్రుడు సూర్యునికి, భూమికి మధ్య సంచరిస్తుంది. అయితే చంద్రుడు సూర్యుడిని పూర్తిగా కనిపించకుండా చేయలేడు. దీనివల్ల చంద్రుని చుట్టూ సూర్యుని కాంతి ఒక ప్రకాశవంతమైన ఉంగరం (వలయం) లాగా కనిపిస్తుంది. దీనినే 'రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్' అని కూడా పిలుస్తారు.
ఈ గ్రహణం ప్రపంచంలోని పలు దేశాలలో స్పష్టంగా కనిపించే అవకాశం ఉంది. కెనడా, ఐస్లాండ్, గ్రీన్ల్యాండ్, స్పెయిన్, రష్యా ఈశాన్య ప్రాంతాలు, వాయువ్య ఆఫ్రికాలోని కొన్ని భాగాల్లో ఇది కనిపించనుంది. అట్లాంటిక్ మహాసముద్ర ప్రాంతం, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ (UK)తో కూడిన యూరప్ దేశాల్లోనూ ఈ గ్రహణం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ సూర్యగ్రహణం భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రివేళ సంభవించనుండడం వల్ల భారతదేశంలో కనిపించదు.
'సూతక కాలం' ఉంటుందా?
హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం.. సూర్యగ్రహణానికి కొన్ని గంటల ముందు 'సూతక కాలం' (అశుభ సమయం) ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సమయంలో పూజలు, వంట చేయడం, శుభకార్యాలు నిషిద్ధంగా పరిగణిస్తారు. అయితే, ఆగస్టు 12 నాటి సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించకపోవడం వల్ల ఇక్కడ 'సూతక కాలం' నియమాలు వర్తించవని జ్యోతిష్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. శాస్త్రాల ప్రకారం గ్రహణం ఎక్కడైతే కనిపిస్తుందో, అక్కడ మాత్రమే సూతక నియమాలు పాటించాలి. కాబట్టి ఆ రోజున భారతదేశంలోని దేవాలయాలన్నీ తెరిచే ఉంటాయి. నిత్య పూజలు, శుభకార్యాలు యథావిధిగా నిర్వహించుకోవచ్చు.
భారతదేశం నుండి ఈ అద్భుత ఖగోళ దృశ్యాన్ని నేరుగా చూసే అవకాశం లేనప్పటికీ, డిజిటల్ మాధ్యమాల ద్వారా వీక్షించవచ్చు. అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ NASA తో పాటు కొన్ని ప్రముఖ ఖగోళ వెబ్సైట్లు తమ అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు, వెబ్సైట్లలో ఈ గ్రహణాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook