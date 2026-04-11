Solar Eclipse 2027: ఆగస్టులో సుదీర్ఘ సూర్యగ్రహణం..పగటిపూట సూర్యుడ్ని మింగేసే చంద్రుడు.. చీకటి పడే రోజు అతిదగ్గర్లోనే!

Solar Eclipse 2027 Time: ఖగోళ సంఘటనల పరంగా 2026 సంవత్సరానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉందని పరిగణిస్తున్నారు. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటికే ఒక సూర్యగ్రహణం, ఒక చంద్రగ్రహణం సంభవించాయి. ఇక ఇదే ఏడాది మరో రెండు గ్రహణాలు ఉన్నాయి. అయితే 2027లో సంభవించే సూర్యగ్రహణం సుదీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగడం వల్ల గణనీయమైన దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. దీనిని 'శతాబ్దపు గ్రహణం' అని పిలుస్తున్నారు. అందువల్ల 2027లో సంభవించే సూర్యగ్రహణం గురించి ప్రజలలో మరికొంత ఆందోళన, ఇంకొంత ఆసక్తి నెలకొంది.
2026 సూర్య-చంద్ర గ్రహణం ఎప్పుడు?
2026వ సంవత్సరపు ప్రధాన సూర్యగ్రహణం ఆగస్టు 12వ తేదీ రాత్రి ప్రారంభమై ఆగస్టు 13వ తేదీ ఉదయం వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ గ్రహణం సుదీర్ఘంగా ఉన్నా.. ఇది భారతదేశంలో నేరుగా కనిపించదు. అలాగే ఏడాదిలో రెండో చంద్రగ్రహణం ఆగస్టు 27, 28 తేదీల రాత్రి సంభవిస్తుంది.
గ్రహణం ఎక్కడ కనిపిస్తుంది?
ఈ సూర్యగ్రహణం ప్రధానంగా గ్రీన్ల్యాండ్, ఐస్ల్యాండ్, ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం, యూరప్లోని కొన్ని భాగాలలో కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ గ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు. కాబట్టి అక్కడ దీని ప్రభావం పరిమితంగా ఉంటుందని అంచనా. చంద్రగ్రహణం మాదిరిగా ఉత్తర, దక్షిణ అమెరికా.. యూరప్, ఆఫ్రికాలోని పశ్చిమ ప్రాంతాలైన తూర్పు పసిఫిక్, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రాలలో కనిపిస్తుంది.
భారత్లో సూతక కాలం ఉంటుందా?
ఈ గ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు కాబట్టి మన ప్రజలు సూతకాలం వర్తించదు, అలా సూతకం పాటించాల్సిన అవసరమే లేదు. అంటే ప్రజలు ఎలాంటి ఆంక్షలు లేకుండా తమ దైనందిన కార్యకలాపాలు చేసుకోవచ్చు. ఆచారాలు నిర్వహించుకోవడంతో పాటు శుభకార్యాలు చేసుకోవచ్చు.
2027 సూర్యగ్రహణం ఎందుకు ప్రత్యేకమైనది?
ఇక 2027 విషయానికి వస్తే.. ఆగస్టు 2, 2027న సంభవించే సూర్యగ్రహణం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణిస్తున్నారు. దీని మొత్తం వ్యవధి సుమారు 6 నిమిషాల 23 సెకన్ల పాటు ఉండవచ్చని అంచనా. దీంతో ఇది సుదీర్ఘ కాలం పాటు నడిచే సూర్యగ్రహణంగా పరిగణిస్తారు. ఈ గ్రహణం సమయంలో చాలా ప్రదేశాలలో పగటిపూట చీకటిగా ఉండవచ్చు. చంద్రుడు సూర్యుడిని పూర్తిగా అడ్డుకున్నప్పుడు ఇది జరుగుతుందని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల ఆకాశమంతటా సూర్యాస్తమయం లాంటి ఒక ప్రత్యేకమైన దృశ్యం ఏర్పడుతుంది.
భారతదేశంలో ఈ 2027లో ఏర్పడనున్న గ్రహణం పూర్తిగా కాకుండా పాక్షికంగా మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అంటే సూర్యునిలోని కొంత భాగం అస్పష్టంగా కనబడుతుందట. దీనివల్ల ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన దృశ్యంగా ఉంటుంది, కానీ పూర్తిగా చీకటిగా ఉండదు.
అయితే ఇంతటి సుదీర్ఘ కాలం పాటు కొనసాగే సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం చాలా అరుదుగా ఏర్పడుతుందట. శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం.. ఇంతటి అరుదైన సంఘటన ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత ఏర్పడుతుందట. అందుకే దీనిని శతాబ్దపు గ్రహణం అని పిలుస్తారట. 2027లో సంభవించనున్న ఈ సుదీర్ఘ సూర్యగ్రహణం సమయంలో ఒక ఆసక్తికరమైన ఖగోళ అద్భుతం ఏర్పడనుందట. ఆ సమయంలో చంద్రుడు భూమికి ఎంతో దగ్గరకు ఉంటాడట. అయితే సూర్యుడు సాపేక్షంగా దూరం కారణంగా.. చంద్రుడు ఆకాశంలో పెద్దగా కనిపించి.. సూర్యుడిని పూర్తిగా కప్పివేసే విధంగా కనిపిస్తాడట. దీని ఫలితంగా భూమధ్యరేఖకు చాలా దూరంలో నీడలా ఏర్పడుతుందట. దీని వల్ల పగటి పూట దాదాపుగా 6 నిమిషాల పాటు చీకటి అలుముకుంటుందట.
