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ఆగస్టు 12 సూర్య గ్రహణం.. ఈ 3 రాశుల వారికి తీవ్ర నష్టాలు.. మీ రాశి ఉందా?

Solar Eclipse August 12: సూర్య గ్రహణం ఆగస్టు 12వ తేదీన ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారిపై అశుభ ప్రభావం పడుతుంది. ఈ సమయంలో ఆయా రాశులవారి జీవితాల్లో అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 02, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:04 AM IST
ఆగస్టు 12 సూర్య గ్రహణం.. ఈ 3 రాశుల వారికి తీవ్ర నష్టాలు.. మీ రాశి ఉందా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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