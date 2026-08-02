/ఆగస్టు 12 సూర్య గ్రహణం.. ఈ 3 రాశుల వారికి తీవ్ర నష్టాలు.. మీ రాశి ఉందా?

Solar Eclipse August 12: ఈ నెలలో ఖగోళంలో మరో అద్భుతం జరగబోతోంది.. అత్యంత కీలకమైన క్షణాలు ఆసన్నం కాబోతున్నాయి. ఈ ఏడాది చివరి, ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగిన రెండవ సూర్య గ్రహణం ఆగస్టు 12వ తేదీన సంభవించబోతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఈ మార్పు మానవాళిపై, ముఖ్యంగా ద్వాదశ రాశుల జీవితాలపై ఎనలేని ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ గ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించకపోవడం వల్ల సూతక కాలం లేకపోయినప్పటికీ.. జ్యోతిష్యపరంగా మాత్రం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ ఏదో ఒక మార్పును సృష్టించే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా.. జ్యోతిష్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మూడు రాశుల వారికి ఈ గ్రహణ కాలం తీవ్రమైన సవాలుగా మారే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరు క్షణక్షణం ఆచితూచి అడుగు వేయకపోతే మానసిక, ఆర్థిక, కుటుంబ సంక్షోభాలు తప్పవని వేద పండితులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఏయే రాశులవారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలో? ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి దుష్ప్రభావాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
సింహ రాశి (Leo):
సింహ రాశి వారికి ఆర్థికంగా కలిసివచ్చే అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ.. ఆరోగ్యం విషయంలో తీవ్ర ఉడుదుడుకులు ఎదురవుతాయి. తీవ్ర శ్రమ పడితే తప్ప ఫలితం దక్కని పరిస్థితి ఎదురవుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వ్యాపారాల్లో ఆలోచించకుండా చేసే పనులు తీవ్ర నష్టాలకు దారితీస్తాయి. ఉద్యోగ ప్రాంతంలో సహోద్యోగులతో లేదా పైఅధికారులతో ఘర్షణ వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు మీ జీవితాన్ని ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టే ప్రమాదం ఉంది.
కన్యా రాశి (Virgo):
కన్యా రాశి వారికి పూర్తవుతుందనుకున్న పనులు చివరి నిమిషంలో నిలిచిపోవడం తీవ్ర నిరాశను మిగులుస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. స్నేహితుల నుంచి ఆశించిన సహాయం అందక మనస్తాపానికి గురవుతారు. కెరీర్లో అకస్మాత్తుగా అవరోధాలు ఎదురవుతాయి. ఆరోగ్యం క్షీణించడం, మానసిక ఆందోళన నిద్రలేమికి దారితీసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగకండి. పట్టుదలతో, సహనంతో ముందుకు సాగితేనే రాబోయే సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి (Cancer):
కర్కాటక రాశివారికి ఈ సమయం ఒక రకమైన పరీక్షా సమయంగా భావించవచ్చు. ప్రతి పనిలోనూ అడుగడుగునా ఆటంకాలు ఎదురయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. వైవాహిక జీవితంలో అనవసర మనస్పర్ధలు, భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు మనశ్శాంతిని దూరం చేయవచ్చు. అనుకోని ఖర్చులు రావడం వల్ల మీ బడ్జెట్ తలకిందులయ్యే ప్రమాదం కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.. కొత్త ప్రాజెక్టులు, వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకుంటే తప్పకుండా నిపుణుల సలహా తప్పనిసరని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఏ క్షణంలోనూ ఆవేశపడకండి.. ఓర్పుతో వ్యవహరించకపోతే భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది. అలాగే ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడమే శ్రేయస్కరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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