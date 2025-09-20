Solar Eclipse Effect: సూర్యగ్రహణం రోజు షడష్టక యోగం.. మూడు రాశులకు జరగబోతుంది ఇదే..

Solar Eclipse Effect On Zodiac Telugu: ఈ సంవత్సరం చివరి సూర్యగ్రహణం ఆదివారం సంభవించబోతోంది. ఈ గ్రహణం మన దేశంలో కనిపించదు. అంతే కాకుండా దీని సూతక కాలం కూడా చెల్లుబాటు కాదు. కానీ జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా తప్పకుండా సూర్యగ్రహణం వేళ కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మతపరమైన సాంప్రదాయాల ప్రకారం చంద్రగ్రహణంతో పోలిస్తే సూర్యగ్రహణాలు అందరిపై అశుభ ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. అయితే ఈ సూర్యగ్రహణం సమయంలో శని మీన రాశిలో తిరోగమన స్థితిలో ఉన్నాడు. కుజుడు తులా రాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. ఇదే సమయంలో ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 150 డిగ్రీల దూరంలో ఉండబోతున్నాయి.. దీని కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన యోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
ఈ యోగం ఏర్పడడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రతికూలమైన ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల దుష్ప్రభావాలకు దారి తీసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో తప్పకుండా కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, సూర్యగ్రహణం సమయంలో ఏర్పడే ఈ శక్తివంతమైన షడష్టక రాజయోగం వల్ల ఏయే రాశుల వారిపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందో తెలుసుకోండి.
వృషభరాశి
సూర్యగ్రహణం సమయంలో ఏర్పడే షడష్టక రాజయోగం వల్ల వృషభ రాశి వారి వ్యక్తిగత జీవితంపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. కాబట్టి మీరు ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. గ్రహ సమయంలో ఆకస్మిక అంతరాయాలు కూడా ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు పెట్టుబడుల్లో భారీ నష్టాలు కూడా సంభవించవచ్చు. కుటుంబ జీవితంలో అనేక ఆటుపోట్లు వస్తాయి. అలాగే నోటి మాటలను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా రాబోయే 15 రోజులపాటు ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత తప్పకుండా దేవాలయాలను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.
తులారాశి
సెప్టెంబర్ 21న సంభవించే సూర్యగ్రహణం వల్ల తులా రాశి వారికి రాబోయే 15 రోజులు ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఆదాయం కూడా పూర్తిగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా నష్టాలను కలిగించవచ్చు. ముఖ్యంగా మానసిక ఒత్తిడితో పాటు తీవ్ర సమస్యలకు దారి తీయవచ్చు. అలాగే ఈ సమయంలో అపార్థాలు రాలెత్తే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. మాట్లాడే క్రమంలో తప్పకుండా ఆచితూచి వ్యవహరించడం మంచిది. దీంతోపాటు ఉద్యోగాలపరంగా కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి కూడా ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. అలాగే ఆందోళనతో పాటు తీవ్ర సమస్యలు ఏర్పడవచ్చు. ముఖ్యంగా ఏవైనా నిర్ణయాలు తీసుకునే క్రమంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం మంచిది. ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో చాలా చెరుకుగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడే వారికి ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యలు రావచ్చు. ఈ సమయంలో వీరికి భయం కూడా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడా రావచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
