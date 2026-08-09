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Som Pradosh: ఆషాడంలో మహాద్బుతం.. రేపు శివుడి నక్షత్రంలో ప్రదోషంతో పాటు సోమవారం.. తప్పకుండా ఏమి చేయాలంటే..?..

Shiva pooja vrat: సోమవారం రోజు చాలా విశేషమైన విధంగా ప్రదోషం కూడా కలిసి రావడంను చాలా అద్బుతమైనదని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ రోజున శివుడి నక్షత్రం ఆరుద్ర కూడా కలిసి రావడంచాలా అరుదని పండితులు చెబుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 09, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:58 PM IST
Som Pradosh: ఆషాడంలో మహాద్బుతం.. రేపు శివుడి నక్షత్రంలో ప్రదోషంతో పాటు సోమవారం.. తప్పకుండా ఏమి చేయాలంటే..?..
Image Credit: shivapuja(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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