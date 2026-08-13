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Sravana Masam 2026: శ్రావణ మాసంలో అరుదైన యోగాలు.. ఈ 5 రాశుల వారికి బంపర్ లక్!

Sravana Masam Zodiac: శ్రావణ మాసంలో ఎన్నో శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు రాబోతున్నాయి. ఆర్థికంగా కూడా అనేక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 13, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:19 AM IST
Sravana Masam 2026: శ్రావణ మాసంలో అరుదైన యోగాలు.. ఈ 5 రాశుల వారికి బంపర్ లక్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Sravana Masam 2026: శ్రావణ మాసంలో అరుదైన యోగాలు.. ఈ 5 రాశుల వారికి బంపర్ లక్!
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