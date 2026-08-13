/Sravana Masam 2026: శ్రావణ మాసంలో అరుదైన యోగాలు.. ఈ 5 రాశుల వారికి బంపర్ లక్!

Sravana Masam Zodiac: శ్రావణ మాసానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. కోట్లాది మంది భక్తులు పరమేశ్వరుని పూజిస్తారు.. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఒక అద్భుతమైన, అతి అరుదైన మహాయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ శ్రావణ శివరాత్రి రోజున గ్రహాలన్నీ మార్పులు చేర్పులు చేయబోతున్నాయి.. కర్కాటక రాశిలో సూర్యుడు, చంద్రుడితో పాటు బుధుడు, బృహస్పతి గ్రహాలు కలయిక కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన చతుర్గ్రహీ యోగం ఏర్పడింది. ఇది ఆగస్టు 13వ తేదినే జరగడం చాలా విశేషమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
ఈ శ్రావణంలోనే గురు-ఆదిత్య యోగంతో పాటు బుధాదిత్య రాజయోగం, అత్యంత శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగం కూడా ఒకే సమయంలో ఏర్పడడం విశేషం.. ఈ మహా గ్రహాల కలయిక 12 రాశులపై ప్రభావం చూపినప్పటికీ.. ప్రత్యేకంగా 5 రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు రాబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా అనేక మార్పులు రాబోతున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడేవారికి అద్బుతమైన ఉపశమనం కలుగుతుంది.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ ప్రయోజనాలు:
మకర రాశి
మకర రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వృత్తిపరంగా, సామాజికంగా సరికొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రత్యేక ప్రశంసలతో పాటు అద్భుతమైన సపోర్ట్ లభిస్తాయి. మీరు చెప్పే ఆలోచనలకు ఊహించని స్థాయిలో విలువలు కూడా పెరుగుతాయి.. కుటుంబంతో కలిసి ఆనందంగా గడిపే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి..
తులా రాశి
మోస్ట్ పవర్ఫుల్ యోగాల కారణంగా కెరీర్లో ఆశించిన అద్భుతమైన అవకాశాలు మీ తలుపు తడతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. సమాజంలో మంచి వ్యక్తులతో సంబంధాలు ఏర్పడే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. జీవితంలో పెద్ద కల ఈ సమయంలో నెరవేరే ఛాన్స్లు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఆనారోగ్య సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి..
మేష రాశి
ఈ పవిత్ర మాసంలో ఏర్పడే యోగాల ప్రభావంతో మేష రాశి వారికి భౌతిక జీవితాల్లో గొప్ప పురోగతి అద్భుతంగా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన మొండి బాకీలు కూడా సులభంగా వసూలు అయ్యే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయి. శివుడి కృపతో ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి..
సింహ రాశి
లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం వల్ల నూతన ఆదాయ మార్గాలు కూడా లభిస్తాయి. పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని భారీ లాభాలు అందుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వ్యాపారాన్ని విస్తరించేందుకు ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.. కుటుంబంలో ఆనందోత్సవాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న ఎలాంటి సమస్యలైనా సులభంగా తొలగిపోతాయి.
కర్కాటక రాశి
చతుర్గ్రహీ యోగం ప్రభావంతో కర్కాటక రాశివారికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ రాశి వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించడమే కాకుండా దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి.. రాజకీయాల్లో, సామాజిక రంగాల్లో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన పదవులు, పేరుప్రతిష్ఠలు దక్కే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
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