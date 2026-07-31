Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /శ్రావణ మాసంలో 3 శక్తివంతమైన గ్రహాల కదలిక.. ఈ 5 రాశుల వారికి అపార ధన లాభం!

శ్రావణ మాసంలో 3 శక్తివంతమైన గ్రహాల కదలిక.. ఈ 5 రాశుల వారికి అపార ధన లాభం!

Sravana Masam Horoscope: శ్రావణ మాసంలో ఈ కింది రాశులవారికి అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ముఖ్యంగా కోరుకుంటున్న పనులు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 31, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:13 PM IST
శ్రావణ మాసంలో 3 శక్తివంతమైన గ్రహాల కదలిక.. ఈ 5 రాశుల వారికి అపార ధన లాభం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కేటుగాళ్ల మాయజాలం.. రూ.2.44 లక్షలు పోగొట్టుకున్న బాలీవుడ్ నటి
Kirti Kulhari13 min ago
2
horoscope15 min ago
3
August Horoscope 20261 hr ago
4
K Jamuna Rani3 hrs ago
5
Sexual harassment2:24 AM IST