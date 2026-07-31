/శ్రావణ మాసంలో 3 శక్తివంతమైన గ్రహాల కదలిక.. ఈ 5 రాశుల వారికి అపార ధన లాభం!

Sravana Masam Horoscope: శ్రావణ మాసంలో అరుదైన గ్రహాలు కదలికలు చేయబోతున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో పవిత్రమైన ఈ శ్రావణ మాసంలో దేవగురు బృహస్పతి, బుధుడు, శని గ్రహాల కదలికల్లో కీలకమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి.. జులై 19న గురుడు పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించగా.. జులై 25న బుధ గ్రహం కదలికలు చేసింది.. అలాగే జులై 27న శని దేవుడు మీన రాశిలో వక్రగమనం ప్రారంభించాడు.
ఈ మూడు శక్తివంతమైన గ్రహాల అనుకూల ప్రభావం వల్ల ఏర్పడిన రాజయోగం ఫలితంగా 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం పడుతుంది. ప్రధానంగా 5 రాశుల వారికి పరమశివుడి ప్రత్యేక ఆశీస్సులు తప్పకుండా లభిస్తాయి.. వీరి ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా రెట్టింపు అవుతాయి.. కెరీర్, వ్యాపారాలలో ఊహించని విజయం సాధిస్తారని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
కర్కాటక రాశి (Cancer)
శ్రావణ మాసంలో గురుడు పుష్య నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయడం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు కూడా తప్పకుండా జరుగుతాయి.. కొత్త ఇళ్లతో పాటు వాహనం లేదా స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. సమాజంలో హోదా, గౌరవ మర్యాదలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి.
మేష రాశి (Aries)
గురుగ్రహ సంచారంతో పాటు బుధుడి ప్రభావంతో మేష రాశి వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో తిరుగులేని పురోగతి లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తువుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు జీతాల పెంపుతో పాటు కొత్త ఉద్యోగావకాశాలు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి.. ఆఫీసులో ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది..
మిథున రాశి (Gemini)
మిథున రాశికి అధిపతి అయిన బుధుడి ప్రభావంతో గురు గ్రహ శుభ ఫలితాల వల్ల వీరి ఆర్థిక స్థితి అత్యంత సానుకూలంగా మారుతాయి.. పాత బాకీలు, నిలిచిపోయిన డబ్బులు చేతికి అందుతాయి. కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలు ఖరారవుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం.
తులా రాశి (Libra)
శని వక్రగమనం, గురు, బుధుల అనుకూల స్థితి తులా రాశి వారికి విశేష ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.. విదేశీ వ్యాపారాలు లేదా విదేశీ సంబంధిత ఉద్యోగాలు చేసేవారికి విపరీతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు మంచి ఫలితాలు పొందుతారు.
మీన రాశి (Pisces)
మీన రాశిలోనే శని వక్రించినప్పటికీ.. గురు, బుధ గ్రహాల అనుకూలత వల్ల పాత సమస్యలు, మానసిక ఒత్తిడుల నుండి విముక్తి కలుగుతుంది.. వ్యాపార రీత్యా చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా సాగుతాయి. గతంలో చేసిన పాత పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు కలుగుతాయి.
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