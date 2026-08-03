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Sravana Masam Snakes: శ్రావణ మాసంలో పాములు ఎక్కువగా ఎందుకు కనిపిస్తాయి? అసలు కారణాలు ఇవే!

Sravana Masam Snakes Rituals: హిందువులు పవిత్రంగా భావించే మాసాల్లో శ్రావణ మాసం ఒకటి. ఈ ఆగస్టు నెలలో శ్రావణ మాసం ప్రారంభం కాబోతుంది.  శ్రావణ మాసంలో ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతాయి. అయితే ఈ శ్రావణ మాసంలో మరో భయం నేటీకి వెంటాడుతుంది. ఈ శ్రావణ మాసంలో పాములు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయని చాలా మంది చెబుతుంటారు. అయితే శ్రావణ మాసంలోనే పాములు ఎక్కువగా కనిపించడానికి గల కారణాలు ఏంటనే విషయాన్ని ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 03, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:14 PM IST
Sravana Masam Snakes: శ్రావణ మాసంలో పాములు ఎక్కువగా ఎందుకు కనిపిస్తాయి? అసలు కారణాలు ఇవే!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Sravana Masam Snakes: శ్రావణ మాసంలో పాములు ఎక్కువగా ఎందుకు కనిపిస్తాయి? అసలు కారణాలు ఇవే!
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