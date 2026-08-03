/Sravana Masam Snakes: శ్రావణ మాసంలో పాములు ఎక్కువగా ఎందుకు కనిపిస్తాయి? అసలు కారణాలు ఇవే!

Sravana Masam Snakes Rituals: హిందూ మాసాలలో శ్రావణ మాసానికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ పవిత్ర మాసంలో భక్తులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో శివుడిని పూజిస్తారు. అయితే, శ్రావణ మాసం అనగానే అందరికీ శివారాధనతో పాటు మరో విషయం కూడా గుర్తుకు వస్తుంది. అదే.. ఈ కాలంలో పాములు ఎక్కువగా కనిపించడం! మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఈ మాట వింటూనే ఉంటాము. అసలు శ్రావణ మాసంలోనే పాములు బయటకు రావడానికి గల శాస్త్రీయ, మతపరమైన కారణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
శాస్త్రీయ కారణాలు..
శ్రావణ మాసంలో అనగా ఆగస్టులో (వర్షాకాలంలో) వానా కాలం తీవ్రస్థాయిలో ఉంటుంది. విపరీతమైన వర్షాల కారణంగా పాములు ఎక్కువగా కనిపించడం వెనుక కొన్ని బలమైన ప్రాకృతిక కారణాలు ఉన్నాయి.
1) శ్రావణ మాసంలో విస్తృతంగా కురిసే వర్షాల కారణంగా, పాములు నివసించే పుట్టలు, బొరియలలోకి నీరు చేరుతుంది. దీనివల్ల వాటికి శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమై, సురక్షితమైన పొడి ప్రదేశాల కోసం అవి బయటకు వస్తాయి.
2) వర్షాకాలం కప్పలకు సంతానోత్పత్తి కాలం కావడంతో, కప్పలు విపరీతంగా తిరుగుతుంటాయి. పాములకు కప్పలు ప్రధాన ఆహారం కాబట్టి, వాటిని వెతుక్కుంటూ పాములు జనావాసాల వైపు వస్తుంటాయి.
3) శాస్త్రీయంగా జూలై, ఆగస్టు నెలలను పాముల సంతానోత్పత్తి కాలంగా పరిగణిస్తారు. జత కోసం, ఆహారం కోసం అవి ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకి ఎక్కువగా సంచరిస్తుంటాయి.
హిందూ మతపరమైన నమ్మకాలు..
శివుడితో అనుబంధం: శ్రావణ మాసం మహాశివునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన మాసం. శివుని ఆభరణంగా భావించే సర్పాలను ఈ మాసంలో భక్తులు ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు.
నాగపంచమి వేడుకలు: ఈ మాసంలోనే ప్రఖ్యాత 'నాగపంచమి' పండుగను జరుపుకొంటారు. సర్పదేవుడిని పూజించి పాలు పోసే సంప్రదాయం మన దేశంలో ఉంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం కారణంగా కూడా ఈ మాసంలో పాముల గురించి చర్చ ఎక్కువగా జరుగుతుంది.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం శాస్త్రీయ కారణాలు, మన సంప్రదాయాల్లోని నమ్మకాల ఆధారంగా అందించబడింది. వర్షాకాలంలో పాములు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, పరిసరాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.
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