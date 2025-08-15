English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Krishna Janmashtami 2025: రేపే కృష్ణాష్టమి.. పూజ ఏ సమయంలో చేయాలి..? ఏమేం సామాగ్రి కావాలి..? పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

Janmashtami Festival: ఆగస్టు 16న దేశవ్యాప్తంగా శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమిని ఘనంగా జరుపుకోబోతున్నారు. ఈ పండుగను కృష్ణాష్టమి, గోకులాష్టమి, శ్రీ కృష్ణ జయంతి అని కూడా పిలుస్తారు. శ్రావణ మాసంలో కృష్ణ పక్షంలోని అష్టమి తిథినాడు శ్రీ కృష్ణుడు దేవకి గర్భంలో రోహిణి నక్షత్రంలో జన్మించాడు. అందుకే ఈ రోజును జన్మాష్టమిగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు శ్రీ కృష్ణుడి బాల రూపాన్ని బాల గోపాలుడిగా పూజిస్తారు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 15, 2025, 02:48 PM IST

Trending Photos

School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
5
Schools Holiday
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
6
Prabhas marriage
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
10
Independence Day 2025
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
Krishna Janmashtami 2025: రేపే కృష్ణాష్టమి.. పూజ ఏ సమయంలో చేయాలి..? ఏమేం సామాగ్రి కావాలి..? పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

Sri Krishna Janmashtami 2025 Timings: శ్రావణ మాసంలో కృష్ణ పక్షంలోని అష్టమి తిథి రాత్రి అర్ధరాత్రి కృష్ణుడు జన్మించాడు. అందుకే ఏ రోజు అర్ధరాత్రి అష్టమి తిథి ఉంటుందో, ఆ మరుసటి రోజు కృష్ణాష్టమిని జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 16, శనివారం నాడు కృష్ణాష్టమి పండుగను జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు చెబుతున్నారు. ఈ రోజు శ్రీ కృష్ణుడి బాల రూపాన్ని భక్తితో పూజించి, ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు. 

కృష్ణుడి జన్మ రహస్యం.. 
శ్రీ మహావిష్ణువు ద్వాపర యుగంలో దేవకి, వసుదేవులకు ఎనిమిదో సంతానంగా కృష్ణుడిగా జన్మించాడు. బాల్యంలో చిలిపి చేష్టలతో, వెన్న దొంగగా, రాక్షసులను సంహరించే వీరుడిగా, ధర్మాన్ని కాపాడే రక్షకుడిగా, భగవద్గీతను బోధించిన గురువుగా ఎన్నో పాత్రలు పోషించాడు. కృష్ణుడు ఏ పాత్రలో ఉన్నా, అంతా లోక కల్యాణం కోసమే. అయినా అందరూ కృష్ణుడిని చిన్ని కన్నయ్యగానే ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. అలాగే ఆయన బాల రూపాన్ని పూజిస్తారు.

కృష్ణాష్టమి పూజా విధానం.. 
కృష్ణాష్టమి రోజు ఉదయం త్వరగా లేచి స్నానం చేయాలి. ఇంట్లో పూజా మందిరాన్ని శుభ్రం చేసి, గుమ్మాన్ని మామిడి ఆకులతో, పూల మాలలతో అందంగా అలంకరించుకోవాలి. చిన్ని కృష్ణుడి విగ్రహాన్ని లేదా చిత్రపటాన్ని అందంగా అలంకరించాలి. అలాగే కృష్ణుణ్ణి ఇంటికి ఆహ్వానిస్తూ ఇంటి బయట నుంచి లోపలి వరకు.. వరి పిండిలో నీళ్లు కలిపి ఆయన పాదముద్రలను చక్కగా వేయాలి. అయితే ఇతర పూజలకు భిన్నంగా కృష్ణాష్టమి పూజను మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభించడం సంప్రదాయం. వీలైతే ఆ సమయంలోనే పూజ మొదలుపెడితే ఎంతో శుభం. పూజలో భాగంగా బాల కృష్ణుడి విగ్రహం ముందు 5 వత్తులతో దీపం వెలిగించి.. ఓం శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించాలి. 

కావాల్సిన పూజా సామాగ్రి.. 
పూజకు అవసరమైన సామాగ్రిలో ఊయల, శ్రీ కృష్ణుడి విగ్రహం లేదా చిత్రపటం, వేణువు, కిరీటం, ఆభరణాలు, గంధం, తులసి దళాలు, వెన్న, అక్షింతలు, కుంకుమ, పసుపు, తమలపాకు, సింహాసనం, బట్టలు, కొబ్బరికాయ, మౌళి, సుగంధ ద్రవ్యాలు, నాణేలు, ధూపం, దీపం, అగరబత్తి, పండ్లు, కర్పూరం, నెమలి ఈక ఉంటాయి. ఈ వస్తువులతో శ్రీ కృష్ణుడిని భక్తితో పూజిస్తే తప్పక అనుగ్రహం కలుగుతుంది. 

ఏమేం నైవేద్యాలు పెట్టాలి.. 
కన్నయ్యకు ఇష్టమైన అటుకులు, వెన్న, సున్నుండలు, కలకండ, నెయ్యితో చేసిన లడ్డూలు వంటివి సమర్పిస్తే చాలు. మనం ఏ నైవేద్యం చేసిన కూడా.. దానిపై తులసి దళాలు తప్పక వేయాలి. అప్పుడే ఆ ప్రసాదం అనేది పవిత్రమవుతుంది. అయితే కృష్ణాష్టమి రోజు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉపవాసం చేసి, రాత్రి జాగరణ చేసే సంప్రదాయం ఉంది. ఇది తప్పనిసరి కాదు.. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆచారాలను అనుసరించవచ్చు.  స్కంద పురాణం ప్రకారం ఈ రోజు కృష్ణుడిని పూజిస్తే పాపాలు తొలగి మోక్షం పొందవచ్చని శాస్త్రం చెబుతోంది.

కృష్ణాష్టమి ఉట్టి ఉత్సవం..
ఇక కృష్ణాష్టమి సాయంత్రం జరిగే ఉట్టి కొట్టే ఉత్సవం ఎంతో సందడిగా ఉంటుంది. ప్రతి గ్రామంలో, వీధిలో ఈ ఉత్సవాల సంబరాలు అంబరాన్ని అంటుతాయి. చిన్న పిల్లలను కృష్ణుడిలా, గోపికల్లా అందంగా అలంకరించి ఈ ఉట్టి ఉత్సవాన్ని ప్రజలు ఆనందంగా జరుపుకుంటారు. 

Also Read: Janmashtami 2025: కృష్ణాష్టమి రోజున ధనప్రాప్తి కోసం తులసితో ఈ పరిహారాలు చేయండి.. లక్ష్మి కటాక్షం మీ దరిచేరుతుంది

Also Read: Modi Speech Record: దటీస్ మోదీ..! 103 నిమిషాల సుదీర్ఘ ప్రసంగంతో తన రికార్డు తానే బ్రేక్ చేసిన ప్రధాని   

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Sri Krishna JanmashtamiSri Krishna Janmashtami DateJanmashtamiSri Krishna Janmashtami 2025

Trending News