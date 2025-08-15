Krishna Janmashtami 2025: రేపే కృష్ణాష్టమి.. పూజ ఏ సమయంలో చేయాలి..? ఏమేం సామాగ్రి కావాలి..? పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

Sri Krishna Janmashtami 2025 Timings: శ్రావణ మాసంలో కృష్ణ పక్షంలోని అష్టమి తిథి రాత్రి అర్ధరాత్రి కృష్ణుడు జన్మించాడు. అందుకే ఏ రోజు అర్ధరాత్రి అష్టమి తిథి ఉంటుందో, ఆ మరుసటి రోజు కృష్ణాష్టమిని జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 16, శనివారం నాడు కృష్ణాష్టమి పండుగను జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు చెబుతున్నారు. ఈ రోజు శ్రీ కృష్ణుడి బాల రూపాన్ని భక్తితో పూజించి, ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు.
కృష్ణుడి జన్మ రహస్యం..
శ్రీ మహావిష్ణువు ద్వాపర యుగంలో దేవకి, వసుదేవులకు ఎనిమిదో సంతానంగా కృష్ణుడిగా జన్మించాడు. బాల్యంలో చిలిపి చేష్టలతో, వెన్న దొంగగా, రాక్షసులను సంహరించే వీరుడిగా, ధర్మాన్ని కాపాడే రక్షకుడిగా, భగవద్గీతను బోధించిన గురువుగా ఎన్నో పాత్రలు పోషించాడు. కృష్ణుడు ఏ పాత్రలో ఉన్నా, అంతా లోక కల్యాణం కోసమే. అయినా అందరూ కృష్ణుడిని చిన్ని కన్నయ్యగానే ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. అలాగే ఆయన బాల రూపాన్ని పూజిస్తారు.
కృష్ణాష్టమి పూజా విధానం..
కృష్ణాష్టమి రోజు ఉదయం త్వరగా లేచి స్నానం చేయాలి. ఇంట్లో పూజా మందిరాన్ని శుభ్రం చేసి, గుమ్మాన్ని మామిడి ఆకులతో, పూల మాలలతో అందంగా అలంకరించుకోవాలి. చిన్ని కృష్ణుడి విగ్రహాన్ని లేదా చిత్రపటాన్ని అందంగా అలంకరించాలి. అలాగే కృష్ణుణ్ణి ఇంటికి ఆహ్వానిస్తూ ఇంటి బయట నుంచి లోపలి వరకు.. వరి పిండిలో నీళ్లు కలిపి ఆయన పాదముద్రలను చక్కగా వేయాలి. అయితే ఇతర పూజలకు భిన్నంగా కృష్ణాష్టమి పూజను మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభించడం సంప్రదాయం. వీలైతే ఆ సమయంలోనే పూజ మొదలుపెడితే ఎంతో శుభం. పూజలో భాగంగా బాల కృష్ణుడి విగ్రహం ముందు 5 వత్తులతో దీపం వెలిగించి.. ఓం శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించాలి.
కావాల్సిన పూజా సామాగ్రి..
పూజకు అవసరమైన సామాగ్రిలో ఊయల, శ్రీ కృష్ణుడి విగ్రహం లేదా చిత్రపటం, వేణువు, కిరీటం, ఆభరణాలు, గంధం, తులసి దళాలు, వెన్న, అక్షింతలు, కుంకుమ, పసుపు, తమలపాకు, సింహాసనం, బట్టలు, కొబ్బరికాయ, మౌళి, సుగంధ ద్రవ్యాలు, నాణేలు, ధూపం, దీపం, అగరబత్తి, పండ్లు, కర్పూరం, నెమలి ఈక ఉంటాయి. ఈ వస్తువులతో శ్రీ కృష్ణుడిని భక్తితో పూజిస్తే తప్పక అనుగ్రహం కలుగుతుంది.
ఏమేం నైవేద్యాలు పెట్టాలి..
కన్నయ్యకు ఇష్టమైన అటుకులు, వెన్న, సున్నుండలు, కలకండ, నెయ్యితో చేసిన లడ్డూలు వంటివి సమర్పిస్తే చాలు. మనం ఏ నైవేద్యం చేసిన కూడా.. దానిపై తులసి దళాలు తప్పక వేయాలి. అప్పుడే ఆ ప్రసాదం అనేది పవిత్రమవుతుంది. అయితే కృష్ణాష్టమి రోజు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉపవాసం చేసి, రాత్రి జాగరణ చేసే సంప్రదాయం ఉంది. ఇది తప్పనిసరి కాదు.. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆచారాలను అనుసరించవచ్చు. స్కంద పురాణం ప్రకారం ఈ రోజు కృష్ణుడిని పూజిస్తే పాపాలు తొలగి మోక్షం పొందవచ్చని శాస్త్రం చెబుతోంది.
కృష్ణాష్టమి ఉట్టి ఉత్సవం..
ఇక కృష్ణాష్టమి సాయంత్రం జరిగే ఉట్టి కొట్టే ఉత్సవం ఎంతో సందడిగా ఉంటుంది. ప్రతి గ్రామంలో, వీధిలో ఈ ఉత్సవాల సంబరాలు అంబరాన్ని అంటుతాయి. చిన్న పిల్లలను కృష్ణుడిలా, గోపికల్లా అందంగా అలంకరించి ఈ ఉట్టి ఉత్సవాన్ని ప్రజలు ఆనందంగా జరుపుకుంటారు.
