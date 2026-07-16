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శ్రీ క్షేత్రం పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయంలో ఈ రహాస్యాలు ఇప్పటికీ పెద్ద మిస్టరీనే..!!

Puri Jagannadh Temple misteries: పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయం అంటనే రథయాత్ర..రథ యాత్ర అంటే శ్రీ క్షేత్రం పూరీ గుర్తుకు రాకమానదు.  ప్రపంచంలో లక్షలాది భక్తులు పాల్గొనే అతిగొప్ప ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం. మన దేశంలో తూర్పు వైపున  ఉన్న చార్ ధామ్ తీర్ధయాత్ర స్థలాల్లో ఒకటి. ఈ ఆలయం గురించి ఎవరికీ తెలియని ఆశ్యర్యపరిచే అంతు చిక్కని వాస్తవాలు ఏంటో ఓ లుక్కేద్దాం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 16, 2026, 05:54 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:55 AM IST
శ్రీ క్షేత్రం పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయంలో ఈ రహాస్యాలు ఇప్పటికీ పెద్ద మిస్టరీనే..!!
Image Credit: Puri Temple (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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