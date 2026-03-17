Ugadi Rasi Phalalu 2026: ఉగాది శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం కన్య రాశి ఫలితాలు.. 2026-27లో ఆదాయ, వ్యయాలు ఇవే..!

Ugadi Kanya Rasi Phalalu 2026-27: తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది రోజు నుంచి నూతన పంచాంగం ప్రకారం కన్యా రాశి వారి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయి. కన్యరాశి వారికి ఆదాయ, వ్యయాలు ఎలా ఉన్నాయి. రాజ్య పూజ్యం, అవమానం ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం..   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 17, 2026, 06:05 AM IST

Sri Parabhava Nama Samvatsara Ugadi Kanya Rasi Phalalu: మన 27 నక్షత్రాల్లో విశాఖ 4వ పాదం.. అనూరాధ నాలుగు పాదాలు.. జ్యేష్ఠ 4 పాదాలు వృశ్చిక రాశికి కిందికి వస్తాయి. ఈ యేడాది కన్య రాశి వారికి ఆదాయం -8, వ్యయం -11గా ఉండనుంది. ఆదాయం కంటే వ్యయం ఎక్కువగా ఉంది. మరోవైపు రాజ్యపూజ్యం - అయితే.. అవమానం 3. రెండు సరి సమానంగా ఉన్నాయి.  ఈ యేడాది చతుర్ధ, సప్తమాధిపది గురుడు 11 ఇంట ఉండనున్నాడు. శనీశ్వరుడు 7వ ఇంట ఉండటం మూలాన ఈ రాశి, స్త్రీ, పురుషులకు మిశ్రమ ఫలితాలను అందుకోబోతున్నట్టు గ్రహ గోచారం చెబుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ యేడాది అకారణముగా మాటలు పడుట. రావలసిన బాకీలు అంతగా ఈజీగా వసూలు కావు. ఆదాయం కోసం తీవ్రంగా కష్టపడాల్సిన సమయం ఇదే. 

మీకు శతృవులు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అపనిందులు పడే అవకాశాలున్నాయి. గృహ మార్పులు ఉంటాయి. చేతికి ధనము వచ్చినా.. హారతి కర్పూరం వలే కరిగిపోతుంది. శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో ఉద్యోగులు మిశ్రమ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆదాయానికి లోటు ఉండదు. కానీ ప్రమోషన్స్ గట్రా ఉండే అవకాశాలు తక్కువ. ప్రైవేటు రంగంలో ఉన్న వారికి బాగా కలిసొస్తోంది. రాజకీయ నాయకులకు గురువుతో పాటు శని బలం వలన రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు. ఎన్నికల్లో గెలుపు వరిస్తుంది. ధనం ఎంత చేతికి వచ్చినా.. మంచి నీళ్లలా ఖర్చు అయిపోతూ ఉంటుంది. గురు, రాహు బలం వలన కోర్టు కేసుల్లో విజయం సాధిస్తారు.నూతన వాహనం కొలుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. 

ఈ యేడాది కళాకారులు.. సినిమా నటులకు మంచి విజయాలను అందుకుంటారు. మంచి ప్రాజెక్టులు భాగమవుతారు. ఈ యేడాది ఇసుక, కంకర, సిమెంట్ వ్యాపారులకు కలిసొచ్చే కాలం అని చెప్పాలి. రియల్ ఎస్టేట్ వారికి బాగుండును. విద్యార్ధులు గురు బలం వలన చదువుల్లో రాణిస్తున్నారు. మంచి ర్యాంకులు సాధిస్తారు. కోరుకున్న కోర్సుల్లో చేరుతారు. 

ఈ  యేడాది గురుడు 1వ ఇంట సంచారం వలన మంచి జరగుతుంది. భార్య భర్తల మధ్య మంచి అవగాహన ఉంటుంది. రైతులు మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. రెండో పంట చేతికి అందుతుంది. వివాహాం అయిన స్త్రీ, పురుషులకు ఈ యేడాది సంతాన యోగం కలగబోతుంది. ఈ రాశి స్త్రీ పురుషులు మంగళ, గురు వార నియమాలు పాటిస్తే మంచి జరగనుంది. 

గమనిక.. ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం. మన తెలుగుతో పాటు హిందూ  పంచాంగంతో పాటు నిర్ణయ సింధువు, ధర్మ సింధువులో  చెప్పిన విషయాలనే మేము ప్రస్తావించాము.  జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

