Ugadi Rasi Phalalu 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం సింహా రాశి ఫలితాలు.. ఆదాయ వ్యయాలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!

Ugadi Simha Rasi Phalalu 2026-27:ఈ సారి శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో సింహా రాశి వారికి ఆదాయ, వ్యయాల విసయానికొస్తే.. ఆదాయం - 5 అయితే వ్యయం -5గా ఉంది. రాజ్యపూజ్యం 7 ..అవమానం 7 గా ఉంది. అయితే ఆదాయం వ్యయాలు, రాజ్యపూజ్యాలు అవమానాలు సరిసమాన స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఉగాది నుంచి ఏప్రిల్ 13 వరకు రవి అష్టమంలో సంచరించనున్నాడు. శని దేవుడు ఈ యేడాదంతా అష్టమంలో సంచరించనున్నాడు. ఈ రాశి స్త్రీ, పురుషులకు ధనము, కుటుంబ కారకుడైన గురుడు 12వ ఇంట కేతువుతో కలిసి ఉన్నందున ఈ యేడాది ప్రారంభం నుండి పోరాటకరమైన జీవితాన్ని గడుపే అవకాశాలున్నాయి. అవమానాలు, అపనిందలు మీపై పడే అవకాశాలున్నాయి. అప్రమత్తతో మెలగాలి. అష్టమ శని ప్రభావం వల్ల జీవితంలో కొన్ని రకాల అవమానాలు ఎదుర్కొంటారు.
ఆడవారికి మగవారి సహాకారం వల్ల.. మగవారికి ఆడవారి సహాకారం వల్ల జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. గురు, శని దేవుల ప్రభావం వల్ల చేసే ఉద్యోగంలో కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదుర్కునే అవకాశాలున్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సుదూర ప్రాంతాలకు బదిలీ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. పర్మినెంట్ కానీ వారికి ఈ యేడాది నిరాశే మిగలనుంది. అయితే నూతన గృహ ప్రాప్తి, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం పుష్కలంగా ఉంది.
రాజకీయ నాయకులు ఇది గడ్డు కాలం అని చెప్పాలి. రాజకీయాల్లో ఉన్న వారు ఓటమి పాలయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్న వారు తమ పదవి కోల్పోయే అవకాశాలున్నాయి. సినిమా కళాకారులకు అంతగా కలిసి రాదు. నిర్మాతలకు నష్టాల పాలయ్యే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారులకు మిశ్రమంగా ఉండనుంది. విద్యార్ధులకు అతికష్టం మీద పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులవుతారు. ఋణ బాధలు పెరుగుతాయి. రైతులకు మొదటి పంట కంటే రెండో పంట లాభాలను తీసుకురాబోతుంది. భార్యా, భర్తల మధ్య ప్రతి చిన్నమాట తగువుకు దారి తీసే అవకాశాలున్నాయి. ఈ రాశి వారికి మంగళ, గురు, శని వార నియమాలు పాటిస్తే మంచిది. మొత్తంగా గృహ, వాహనాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నందున ఈ రాశి వారికి శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం కాస్త పరాభవాన్నే మిగుల్చే అవకాశాలున్నాయని పండితులు జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్న మాట.
గమనిక.. ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం. మన తెలుగు పంచాంగంలో పండితుల గ్రహ గోచారం, ధర్మ సింధువు, నిర్ణయ సింధువుల్లోని అంశాల ఆధారంగా చెప్పిన విషయాన్ని మేము ఇక్కడ ప్రస్తావించాము. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
